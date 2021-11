Via Outlets haalt 600 miljoen euro op met groene obligaties voor verdere groei en verduurzaming

Via Outlets heeft 600 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van groene obligaties. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het gaat om groene obligaties met een looptijd van zeven jaar en een jaarlijkse couponrente van 1,75 procent.

Via Outlets is een Nederlandse eigenaar en exploitant van outletcentra, waaronder Batavia Stad Fashion Outlet. Het bedrijf wil de opbrengst benutten om een openstaande schuld af te lossen en het bedrijf de komende jaren verder door te ontwikkelen. Tegelijkertijd stelt de groene obligatie het bedrijf in staat om ‘onze centra vanuit het oogpunt van digitalisering en duurzaamheid veilig te stellen voor de toekomst in het kader van onze recentelijk gelanceerde duurzaamheidsstrategie,’ zo stelt Via-ceo Otto Ambagtsheer in het persbericht.

De uitgifte van de groene obligaties werd ruim zes keer overtekend. Institutionele investeerders plaatsten 190 orders voor een totale waarde van 3,6 miljard euro. Peter Stals, CFO bij Via: “De mate van overtekening op onze green bonds onderstreept de erkenning van investeerders van de kracht van Via Outlets en het belang dat zij terecht hechten aan duurzame investeringen.”