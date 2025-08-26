Victoria Beckham verwelkomt omzetstijging dankzij succesvolle reorganisatie

Het gelijknamige mode- en beautymerk van Victoria Beckham heeft een omzetstijging geboekt in 2024. Dit markeert het vierde jaar op rij met omzetgroei voor het bedrijf en weerspiegelt de voortdurende inspanningen voor een ommekeer.

In een verklaring noemde Sybille Darricarrère Lunel, die in juli werd benoemd tot algemeen directeur van Victoria Beckham, 2024 een ‘cruciaal jaar’. Het jaar werd ‘gekenmerkt door strategische investeringen en een herpositionering om het bedrijf te positioneren voor langdurige, winstgevende groei’.

De tweecijferige omzetgroei kwam ‘ondanks een uitdagende marktomgeving’, merkte Lunel op, ‘ondersteund door een sterke vraag van consumenten en een aanhoudend momentum van het merk in zowel mode als beauty’.

In deze periode rapporteerde Victoria Beckham een omzetstijging van zesentwintig procent. Dit is een toename van 89,1 miljoen pond in 2023 tot 112,7 miljoen pond. De verkoop via directe kanalen, waaronder de flagshipstore in Londen en de website van het merk, steeg met zesentwintig procent, goed voor tweeënzestig procent van de totale netto-omzet.

Nieuwe CEO neemt positie in, uitbreiding warenhuizen van start

Het bedrijf zag ook een groei in EBITDA, die tweeëntwintig procent hoger lag dan het jaar ervoor, tot 2,2 miljoen pond. De EBITDA exclusief de parfumtak van het merk, die eind 2023 werd gelanceerd, steeg met zevenenveertig procent op jaarbasis.

De modetak en alle drie de pijlers van de beautydivisie van Victoria Beckham werden genoemd als aanjagers van de prestaties. In de mode rapporteerde het merk een toename van het aantal bezoekers in de winkel in Londen en op de website. Dit werd versterkt door de herlancering van het denim-aanbod en een uitbreiding van de lederwarencategorie. In beauty wordt ondertussen verwacht dat de uitbreiding in de ‘skincare-ondersteunde teintcategorie’ tegen eind 2025 meer dan twintig procent van de totale omzet zal vertegenwoordigen.

Dergelijke initiatieven, naast verbeteringen aan interne functies, moeten het bedrijf helpen om de winstgevendheid in het huidige boekjaar verder te laten groeien. De plannen om in meer warenhuizen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk te openen, zullen hier naar verwachting ook aan bijdragen.

Vooruitkijkend zei David Belhassen, bestuurslid en oprichter van NEO Investment Partners: ‘De toegenomen aantrekkingskracht van het merk getuigt van de kracht van onze visie, de kracht van Victoria's iconische imago en stijl, en de toewijding van ons team. Met een sterk nieuw leiderschapsteam, een helder strategisch stappenplan en een versnellend momentum in zowel mode als beauty, is de toekomst voor Victoria Beckham ongelooflijk spannend, terwijl we doorgaan in 2025 en daarna.’