Victoria’s Secret & Co. behaalt omzetplus van 4 procent in vierde kwartaal

Victoria’s Secret & Co. heeft in het vierde kwartaal van 2021 een omzet van ruim 2,1 miljard euro behaald. Een stijging van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Dit resultaat lag iets boven de eerder gecommuniceerde verkoopprognose. Omgerekend komt de omzet neer op 1,9 miljard euro.

De nettowinst van het bedrijf bedroeg 246,1 miljoen dollar (224.4 euro), een stijging van 4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De totale vergelijkbare omzet voor het vierde kwartaal van 2021 steeg met 1 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2020.

In het kwartaalverslag deelt Victoria’s Secret & Co. ook de jaarcijfers. Het bedrijf rapporteerde een netto-omzet van 6,8 miljard dollar (6,2 miljard euro) voor het volledige boekjaar 2021, een stijging van 25 procent ten opzichte het jaar ervoor. De totale vergelijkbare omzet voor het volledige boekjaar steeg 3 procent in vergelijking met 2020.