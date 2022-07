Victoria's Secret & Co. herstructureert, 160 banen managementbanen verdwijnen

Victoria's Secret & Co., het moederbedrijf van de diverse lijnen van Victoria's Secret, herstructureert. Het bedrijf zet een nieuwe gestroomlijnde bedrijfsstructuur die de drie lijnen uit het portfolio (Victoria's Secret, Pink en Beauty) samenbrengt als één organisatie, aldus een persbericht.

CEO van Victoria's Secret & Co Martin Waters geeft in het persbericht aan dat het nu de tijd is om de 'leiderschapssturctuur te veranderen zodat deze beter past bij het veranderende consumentenlandschap waardoor we efficienter worden als een organisatie'. Door de herstructurering verdwijnen er 160 managementbanen. Dit is goed voor 5 procent van de 'home office' banen, aldus het bericht.

Tegelijkertijd kondigt Victoria's Secret & Co ook nieuwe managers aan. Zo is Amy Hauk benoemd tot CEO van de merk Victoria's Secret en Pink. Ze is al CEO van Pink sinds 2018 en krijgt er nu dus Victoria's Secret bij. Greg Unis, die voorheen Victoria's Secret en de beauty-tak van Pink heeft geleid, wordt nu Chief Growth Officer. Christine Rupp is aangesteld als Chief Customer Officer bij Victoria's Secret & Co.