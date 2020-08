Moederbedrijf Victoria's Secret ziet omzet met 20 procent teruglopen

L Brands, Inc., het Amerikaanse moederbedrijf van Victoria’s Secret heeft de cijfers voor de tweede kwartaal gepresenteerd dat eindigde op 1 augustus en deze cijfers zijn teleurstellend. De netto verkoop was 2,319 miljard dollar (1,961 miljard euro), een daling van 20 procent vergeleken met vorig jaar. L Brands, Inc wijt deze daling in de verkoop vooral aan de sluiting van winkels in het tweede kwartaal als gevolg van Covid-19.

Aan het einde van het tweede kwartaal gingen de meeste winkels in Noord-Amerika weer open. De totale verkoop van Victoria’s Secret in de Verenigde Staten en Canada was 977,5 miljoen dollar (826 miljoen euro), een daling van 39 procent vergeleken met vorig jaar. De online verkoop steeg wel met maar liefst 65 procent naar 613,9 miljoen dollar (518,6 miljoen euro).