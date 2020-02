Victoria’s Secret moederbedrijf L Brands in het rood

L Brands, Inc., nu nog de eigenaar van Victoria’s Secret, is het afgelopen boekjaar in het rood geëindigd. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers. Het verlies kwam neer op 366,4 miljoen dollar (335 miljoen euro). Een jaar eerder stond de groep nog 643,9 miljoen dollar (588,7 miljoen euro) in de plus.

Netto omzet liep tijdens het boekjaar 2019 terug van 13,2 miljard dollar naar 12,9 miljard dollar (van 12 miljard naar 11,7 miljard euro) . Naast Victoria’s Secret heeft L Brands ook nog Bath & Body Works in het portfolio. Bij Bath & Body Works steeg de omzet dan ook met 10 procent, maar dat kon de daling bij Victoria’s Secret van 8 procent niet compenseren.

Eerder kondigde L brands al aan dat Victoria’s Secret van eigenaar wisselt. Het merk wordt in een ander, nieuw, bedrijf ondergebracht. Dit nieuwe bedrijf zal voor 55 procent van Sycamore Partners zijn en de overige 45 procent van de aandelen behoort toe aan L brands.