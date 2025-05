Victoria’s Secret & Co implementeert plan om mogelijke overname te voorkomen

Lingeriegroep Victoria’s Secret voelt zich genoodzaakt actie te ondernemen nu aandeelhouder Brett Blundly steeds meer aandelen koopt. De Amerikaanse groep wil voorkomen dat Blundly een meerderheidsbelang of zelfs de controle krijgt over de groep, zo blijkt uit een nieuw ingediend plan.

Blundly heeft het bedrijf BBRC International Pte Limited. Dit bedrijf was langere tijd een ‘passieve investeerder’ maar verhoogde sinds maart 2025 het aantal aandelen naar 13 procent van de totaal uitstaande aandelen van Victoria’s Secret & Co.

De lingeriegroep geeft in een statement aan dat BBRC de afgelopen jaren aandelen heeft gekocht maar zich niet heeft gehouden aan de anti-concurrentie wetten in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft namelijk niet de nodige documenten ingediend die nodig zijn. Daarnaast heeft het ook niet de nodige wachttijd in acht genomen. BBRC heeft inmiddels de documenten aangepast en ingediend waardoor het bedrijf de optie krijgt op tot 49,99 procent van Victoria’s Secret & Co’s aandelen te kopen. Deze optie is geldig vanaf woensdag 21 mei.

Het kan aantrekkelijk zijn voor BBRC om controle te krijgen over de lingeriegroep aangezien het bedrijf al vaker meerderheidsaandelen heeft gehad in retailbedrijven en recent een eigen lingerie, nachtmode en beauty bedrijf is begonnen.

De huidige aandelenprijs is volgens Victoria’s Secret & Co nu laag vanwege slechte marktomstandigheden. Mocht een investeerder nu veel aandelen kopen en hiermee een overname tot stand brengen, dan zijn veel andere aandeelhouders nu slechter uit.

Vanwege de zorgen over dit mogelijke voornemen is er nu een aandeelhoudersrechtenplan met beperkte duur opgezet. Het plan is een jaar geldig. Gedurende dat jaar krijgen de bestaande aandeelhouders meer rechten. Op het moment dat iemand 15 procent of meer van de aandelen in handen krijgt, dan krijgen andere aandeelhouders (behalve degene die de aanzet heeft gedaan) de kans meer aandelen te kopen voor de helft van de prijs. Hierdoor wordt het voor BBRC lastiger en duurder om een meerderheidsbelang te verwerven. Hier wordt hopelijk een plotselinge overname mee voorkomen.