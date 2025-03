Victoria's Secret: Economische onzekerheid tempert prognoses begin 2025

Lingeriegroep Victoria's Secret & Co rapporteerde een netto-omzet van 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro) voor het vierde kwartaal van 2024, een stijging van 1 procent, terwijl de vergelijkbare omzet met 5 procent steeg.

De nettowinst van het bedrijf steeg in het kwartaal naar 216 miljoen dollar en het bedrijfsresultaat steeg naar 299 miljoen dollar. Wat de vooruitzichten betreft, was het bedrijf echter voorzichtig.

CEO Hillary Super toonde zich tevreden met de resultaten uit de eindejaarsperiode, waarbij de verkoop steeg in zowel onze Victoria's Secret en Pink merken als in onze beauty business. "De verkoop steeg in de meeste belangrijke merchandise categorieën, in onze winkels en digitale kanalen, en in zowel onze Noord-Amerikaanse als internationale bedrijven," aldus Super.

Het bedrijf erkende echter uitdagingen op de korte termijn, waarbij het economische onzekerheid, verschuivend consumentenvertrouwen en ongewoon weer aanhaalde dat de prestaties begin 2025 zou beïnvloeden. Bijgevolg verwacht het bedrijf een daling van 1,30 miljard dollar tot 1,33 miljard dollar in de netto-omzet van het eerste kwartaal en een aangepast bedrijfsresultaat van 10 miljoen dollar tot 30 miljoen dollar.

Hoewel het bedrijf verwacht dat de marktomstandigheden geleidelijk zullen verbeteren en streeft naar groei in de Noord-Amerikaanse en internationale activiteiten, benadrukte Super de noodzaak om "agressief te handelen" in het licht van "tegenwind op korte termijn en aanhoudende onzekerheid" om groei op lange termijn te realiseren.

Het bedrijf voorspelt dat de netto-omzet voor het fiscale jaar 2025 tussen de 6,2 en 6,3 miljard dollar zal liggen en dat het aangepaste bedrijfsresultaat tussen de 300 en 350 miljoen dollar zal liggen.