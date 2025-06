Victoria's Secret getroffen door beveiligingsincident: Kwartaalcijfers uitgesteld

Vorige week moest het Amerikaanse lingeriemerk Victoria's Secret tijdelijk zijn onlinewinkel sluiten vanwege een beveiligingsincident. Vermoedelijk is het bedrijf slachtoffer geworden van een hack. Op dinsdag gaf Victoria’s Secret meer informatie over de gevolgen van dit incident.

IT-systemen nog niet volledig hersteld

Uit voorzorg werd op 26 mei de webwinkel gesloten en het IT-systeem uitgeschakeld. Drie dagen later, op 29 mei, ging de website weer online. De gevolgen voor de fysieke winkels van Victoria’s Secret en zustermerk Pink waren beperkt en inmiddels opgelost. Toch werkt het bedrijf nog steeds aan het volledig herstel van de interne IT-systemen.

Doordat sommige systemen en gegevens nog niet beschikbaar zijn voor medewerkers, heeft Victoria's Secret besloten om de publicatie van de kwartaalcijfers uit te stellen. De cijfers zouden eigenlijk op donderdag bekend worden gemaakt, maar dat gebeurt nu op een later moment.

Voorlopige cijfers vallen mee

Ondanks het incident presenteerde Victoria’s Secret alvast voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal (tot en met 3 mei). Die vielen beter uit dan verwacht. De omzet bedroeg 1,35 miljard dollar (ongeveer 1,18 miljard euro), wat hoger was dan voorspeld. Ook de operationele winst was met 32 miljoen dollar hoger dan gedacht. De winst per aandeel kwam uit op 0,09 dollar – dat is aan de bovenkant van de eerder verwachte bandbreedte (min 0,10 tot plus 0,10 dollar).

Het bedrijf onderzoekt nog hoe groot de schade precies is en welke gevolgen het beveiligingsincident op de lange termijn kan hebben. Hoewel het bedrijf geen grote verstoringen in de dagelijkse bedrijfsvoering meldt, zijn er wel extra kosten gemaakt. Die kosten kunnen mogelijk een negatieve invloed hebben op de resultaten in het tweede kwartaal.