Victoria’s Secret levert beter dan verwachte resultaten

Lingeriegroep Victoria’s Secret & Co. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar betere resultaten behaald dan verwacht. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het bedrijf.

De omzet voor de periode komt naar verwachting uit tussen de 35 en 40 miljoen dollar (32,5 en 37,1 miljoen euro). Dit betekent een daling tussen de drie en vier procent in vergelijking met een jaar eerder. Echter verwachtte Victoria’s Secret & Co. een veel grotere daling, namelijk tussen de vier en zes procent. Hierdoor zou de omzet maar uitkomen tussen de 10 en 35 miljoen dollar.

Victoria’s Secret & Co. bestaat uit de afdelingen Victoria’s Secret, Victoria’s Secret Pink en het merk Adore Me. De groep is actief in bijna zeventig landen en bij 1370 winkels.