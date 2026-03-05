Victoria's Secret overtreft verwachtingen in boekjaar 2025

Het Amerikaanse lingerieconcern Victoria’s Secret & Co. presenteert donderdag verrassend positieve resultaten voor het boekjaar 2025/26. Mede dankzij een sterk laatste kwartaal overtreft het moederbedrijf van de merken Victoria’s Secret, Pink en Adore Me de eigen prognoses.

In het afgelopen boekjaar, afgesloten op 31 januari, bedraagt de groepsomzet 6,55 miljard Amerikaanse dollar (5,64 miljard euro). Dit is een stijging van vijf procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzet in de Noord-Amerikaanse winkels stijgt met 3,4 procent naar 3,54 miljard Amerikaanse dollar. De e-commerce omzet blijft met 2,04 miljard Amerikaanse dollar nagenoeg gelijk. De internationale activiteiten groeien fors met een plus van 27,3 procent naar 967,4 miljoen Amerikaanse dollar.

Het concern voorspelt verdere groei

Het resultaat daalt echter door omvangrijke eenmalige lasten. Deze zijn voornamelijk het gevolg van afschrijvingen op het label Adore Me en reorganisatiekosten. De operationele winst daalt met dertien procent naar 270,6 miljoen Amerikaanse dollar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten groeit het bedrijfsresultaat daarentegen met bijna acht procent naar 402,5 miljoen Amerikaanse dollar, waarmee de verwachtingen ruimschoots worden overtroffen.

Voor het lopende jaar verwacht het management verdere vooruitgang. De omzet zal naar verwachting stijgen naar 6,85 tot 6,95 miljard Amerikaanse dollar. Het doel voor de operationele winst ligt tussen 430 en 460 miljoen Amerikaanse dollar.

Het concern kondigt bovendien een verdere analyse aan van de rol van het noodlijdende merk Adore Me. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het merk binnen het portfolio te ‘optimaliseren’, aldus een verklaring. De strategische focus blijft echter liggen op de twee hoofdmerken Victoria's Secret en Pink.