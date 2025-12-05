Victoria’s Secret verhoogt jaarprognose na sterke prestaties in Q3

Lingeriegigant Victoria’s Secret ligt op koers met de ‘Path to Potential’-strategie van directrice Hillary Super. Dit resulteert in sterke prestaties in het derde kwartaal en een verhoogde prognose voor het volledige jaar.

In het kwartaal dat eindigde op 1 november 2025, noteerde het bedrijf een netto-omzetstijging van negen procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet bedroeg 1,472 miljard dollar, wat boven de eerdere prognose ligt. De totale vergelijkbare omzet steeg met acht procent.

Het kwartaal was een break-evenpunt voor het aangepaste bedrijfsresultaat. Dit resultaat is beter dan het aanvankelijk voorspelde verlies van 35 tot 55 miljoen dollar en het verlies van 28 miljoen dollar van vorig jaar. Het bedrijf rapporteerde een totaal nettoverlies van 37 miljoen dollar, een daling ten opzichte van het verlies van 56 miljoen dollar vorig jaar.

De aangepaste brutomarge van het bedrijf steeg met 170 basispunten. Financieel en operationeel directeur Scott Sekella schrijft de stijging toe aan een terughoudender promotiebeleid en een hogere verkoop tegen de reguliere prijs.

Het merk Pink, waar de groep zich de afgelopen maanden opnieuw op richt, toonde veel potentieel. Het merk noteerde in deze periode een groei van lage dubbele cijfers, wat de kansen in de lingeriesector weerspiegelt.

Victoria’s Secret erkent een negatieve impact van 20 miljoen dollar op de directe netto-omzet door de sluiting van de website in mei wegens beveiligingsproblemen. Desondanks steeg de omzet in Noord-Amerika met 5,4 procent ten opzichte van vorig jaar, terwijl de internationale omzet met 33,5 procent toenam.

In haar verklaring stelt directrice Super dat de resultaten te danken zijn aan de sterke prestaties van Victoria’s Secret, Pink en de beauty-afdeling. Het momentum is zichtbaar in alle kanalen en regio's.

“Deze uitstekende resultaten weerspiegelen de gedisciplineerde uitvoering van onze ‘Path to Potential’-strategie,” vervolgde ze. “Voortbouwend op de sterke prestaties in het derde kwartaal en de solide start van ons vierde kwartaal, verhogen we onze prognose voor het hele jaar. We zijn goed gepositioneerd voor een succesvol feestseizoen en een goede afsluiting van ons boekjaar 2025.”

Vooruitkijkend verhoogt Victoria’s Secret zijn jaarprognose en voorspelt nu een netto-omzet tussen 6,45 miljard en 6,48 miljard dollar. Het aangepaste bedrijfsresultaat zal naar verwachting tussen de 350 miljoen en 375 miljoen dollar liggen, wat hoger is dan de eerder verwachte 270 miljoen tot 320 miljoen dollar.

De geschatte impact van importheffingen zal over het hele jaar 90 miljoen dollar bedragen, wat lager is dan de aanvankelijk voorspelde 100 miljoen dollar.