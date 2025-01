Victoria's Secret verhoogt winstverwachting voor Q4 2024 en stelt nieuwe CFO aan

Victoria’s Secret & Co. heeft Scott Sekella benoemd tot de nieuwe Chief Financial Officer (CFO), ter vervanging van Timothy Johnson, die in juni met pensioen gaat. Dit werd vandaag bekendgemaakt in een persbericht. Naast de bestuurswisseling heeft Victoria's Secret ook haar prognose voor het vierde fiscale kwartaal, dat eindigt op 1 februari 2025, aangepast.

Sekella heeft ruime ervaring in de detailhandel en heeft eerder leidinggevende financiële rollen vervuld bij bedrijven zoals Joann, Under Armour en Crocs.

Naast de bestuurswisseling maakt Victoria's Secret ook bekend dat zijn prognose voor het vierde fiscale kwartaal, dat eindigt op 1 februari 2025, is aangepast. Het bedrijf verwacht nu een omzetgroei van 3 tot 4 procent, exclusief de extra week van vorig jaar, wat een lichte verbetering is ten opzichte van de eerdere verwachting van 2 tot 4 procent.

De winst per aandeel wordt nu voorspeld tussen 2,20 en 2,30 dollar, wat een lichte verhoging is ten opzichte van de vorige verwachting van 2,00 tot 2,30 dollar. Dit volgt op sterke verkoopresultaten tijdens de feestdagen.