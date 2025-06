Victoria's Secret verlaagt winstverwachting vanwege hogere importheffingen:

Aflopen week moest het Amerikaanse lingeriemerk Victoria's Secret & Co. de publicatie van de definitieve resultaten voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2025/26 uitstellen. Een beveiligingsincident in het IT-systeem verhinderde de tijdige afronding van het tussenrapport.

Woensdag presenteerde het moederbedrijf van de merken Victoria's Secret, Pink en Adore Me de volledige cijfers. Deze boden geen verrassingen, aangezien het bedrijf enkele dagen eerder al voorlopige kerncijfers had gepubliceerd. Het management verlaagde echter de winstverwachting voor het gehele jaar. Dit werd gemotiveerd door de verwachte extra kosten als gevolg van de recente verhoging van de invoertarieven.

Lichte daling van de concernomzet

In het eerste kwartaal, dat eindigde op drie mei, bedroeg de concernomzet 1,35 miljard Amerikaanse dollar (1,18 miljard euro). Dit was een daling van 0,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Desondanks werd de oorspronkelijke prognose van het management hiermee licht overtroffen.

In de fysieke winkels in Noord-Amerika daalden de inkomsten met 1,1 procent tot 721,3 miljoen Amerikaanse dollar. In de onlinewinkels daalden de inkomsten met 3,5 procent tot 433,2 miljoen Amerikaanse dollar. Een omzetstijging van 9,3 procent tot 198,4 miljoen Amerikaanse dollar in het internationale segment was niet voldoende om deze verliezen volledig te compenseren.

Victoria's Secret vermindert kwartaalverlies aanzienlijk

Ondanks besparingen op de bedrijfskosten daalde de gerapporteerde operationele winst met 24,7 procent tot 19,8 miljoen Amerikaanse dollar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten kromp deze met twintig procent tot 31,7 miljoen Amerikaanse dollar. Dit lag eveneens iets boven de verwachtingen.

Het nettoverlies voor aandeelhouders kon het concern echter meer dan halveren dankzij lagere financieringskosten en een lagere belastingdruk. Het verlies daalde van 3,64 miljoen Amerikaanse dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar tot 1,66 miljoen Amerikaanse dollar (1,44 miljoen euro). Het verlies per aandeel daalde van vijf dollarcent tot twee dollarcent.

Management bevestigt omzetverwachting, maar verlaagt winstdoelstelling voor het lopende jaar

Op basis van de huidige cijfers en de actuele economisch-politieke ontwikkelingen heeft het concern de jaarprognoses aangepast. De omzetdoelstelling bleef ongewijzigd op 6,2 tot 6,3 miljard Amerikaanse dollar.

De prognose voor de gecorrigeerde operationele winst, die voorheen tussen de driehonderd en driehonderdvijftig miljoen Amerikaanse dollar lag, werd echter verlaagd naar tweehonderdzeventig tot driehonderdtwintig miljoen Amerikaanse dollar. Het bedrijf motiveerde deze stap door te stellen dat er vanwege hogere invoertarieven rekening moet worden gehouden met extra kosten van ongeveer vijftig miljoen Amerikaanse dollar.