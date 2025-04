Vier vragen aan De Mulders: Crowdfunding succes en revolutionair businessmodel

"In Nederland worden jaarlijks 70 miljoen paar schoenen weggegooid," zo begint de tekst van de crowdfundingcampagne die Björn Mulder vorige week via CrowdAboutNow lanceerde, waarin hij benadrukt dat meer recycling van oude schoenen mogelijk is. Het streefbedrag van de crowdfunding, 60 duizend euro, is inmiddels behaald en zelfs met 12 procent overtroffen.

De Mulders is een Alkmaars familiebedrijf dat al 100 jaar actief is in de schoenenindustrie. In die 100 jaar heeft het bedrijf zich sterk ontwikkeld, bijvoorbeeld door de introductie van 'De Mulders Meter'. Schoenen die gevaarlijke chemicaliën bevatten, zijn uit het assortiment gehaald, zoals te lezen is op hun website. Nu de crowdfunding is behaald, kan het schoenenbedrijf, in samenwerking met de bedrijven BlueLoop en FastFeetGrinded, stevige stappen zetten richting een circulaire schoenenindustrie.

Van het crowdfunding succes tot de uitdagingen op de weg naar een businessmodel dat circulair is: FashionUnited stelt vier vragen aan Björn Mulder, die samen met zijn broer Ralf eigenaar is van De Mulders.

Jullie hebben het doelbedrag van de crowdfunding behaald. Het doel is om mooie producten te maken uit oude schoenen – wat is hierbij de grootste uitdaging die jullie zijn tegengekomen in de stappen tot verwezenlijking van dit doel?

"De Crowdfunding gaat heel goed, we zitten al over de 100 procent. De grootste uitdaging is om meer mensen mee te krijgen in de circulaire gedachte.

"Kijk maar eens naar je eigen huis, hoeveel spullen heb je daarin staan die zijn gemaakt van een recyclaat (gerecyclede grondstof)?"

"We willen mensen meenemen ons verhaal van een mooiere toekomst. Om te weten hoe groot de uitdaging is hebben we hier eerst onderzoek naar gedaan onder 2300 mensen. Vraag 1: Vind jij een leefbare planeet belangrijk en denk jij dat je hier zelf invloed op hebt? 78 procent zei ja. Vraag 2: Koop jij duurzame schoenen en kleding? Iets meer dan 20 procent zei ja. Vraag 3: Kijk naar beneden, heb jij met aankoop van deze schoenen rekening gehouden met duurzaamheid? 1,3 procent zei ja."

"De uitdaging is dat er een groot verschil zit tussen de kernwaardes die mensen beleven en hun uiteindelijke acties."

Jullie werken samen met schoenrecycler FastFeetGrinded in Heerhugowaard en met BlueLoop, een bedrijf dat producten ontwerpt en produceert van gerecyclede materialen. Wat inspireert jullie om samen te werken met deze partijen?

"Fast feet grinded is voor mij echt een inspiratiebron. De toekomst is circulair, daarvoor heb je bedrijven nodig die recyclen. Blue loop is ook een heel inspirerend bedrijf, je moet eigenlijk een beetje gek zijn om tegen de stroom in te roeien. We roeien samen tegen de stroom in totdat we het hoekje om zijn en met de stroom mee worden gedreven. Juist de uitdaging van samen tegen de stroom inroeien maakt het leuk. Je pioniert en je bent met nieuwe dingen bezig. Dat geeft veel meer energie dan steeds hetzelfde doen. Wanneer we de stroming mee krijgen weten we niet, de circulaire economie is nu slechts 5 procent tot 8 procent van de markt. Wij merken nu al dat de vraag steeds groter wordt."

Jullie zijn kritisch over de schoenmerken die jullie verkopen in de winkel en op de webshop. Een merk moet duurzaam zijn voor mens, dier en milieu. Jullie ontwikkelden ‘de Mulders Meter’ om uit te leggen waarop jullie merken beoordelen. Wat zijn nu echt duurzame merken die het commercieel goed doen?

"Wij dagen merken uit transparant te zijn. 2 jaar geleden hebben wij rigoureus afscheid genomen een groot aantal merken die niet meer voldeden aan de eisen die wij stelde aan onze merken. Daarmee zijn we niet over 1 nacht ijs gegaan. We zijn met alle merken het gesprek aangegaan en hebben ze gevraagd om transparantie. Deze was in onze ogen toch al noodzakelijk met het digitale productpaspoort (DPP) in aantocht."

"Toch zijn niet alle merken 100 procent duurzaam die wij verkopen. Veja is een heel duurzaam merk. Eerst verkocht ze veel CWL (cotton waste leather). Dit waren Vegan schoenen. Leer is echter veel beter te repareren, waardoor ze voor veel producten toch weer de overstap naar leer hebben gemaakt."

" De term duurzaamheid beslaat bij de Mulders de volgende 3 onderwerpen:

Het gaat lang mee; Het is goed te repareren; Het is gemaakt met minimale impact voor mens, dier en milieu."

"Consumenten hebben in onze ogen het recht om te weten wat ze op hun lijf dragen. Wij zien ons businessmodel als een revolutie, waarin de collectie steeds verder evolueert tot 100 procent circulariteit."

"Wij vinden het ook belangrijk om onze partners en merken mee te nemen. Als je al heel lang met elkaar werkt en je slaat een nieuwe koers in, wil je merken de tijd geven om zich aan te passen. Sommige merken zien dezelfde toekomst als wij."

"Merken die het goed doen, met een duidelijk duurzaam profiel zijn: Keen, Birkenstock, El Naturalista en Art. Dit zijn merken waar wij al langer mee samenwerken en door het duidelijke profiel weten deze merken zich te onderscheiden. Er zijn ook merken die ook grote stappen zetten in de verandering naar een duurzamere wereld."

"Salomon doet het ook erg goed. Aankomend seizoen komt dit merk voor het eerst met made in France producten. Dit steunen wij natuurlijk van harte. Over het algemeen zien wij dat merken die een duidelijk duurzaam beleid voeren goed worden opgepakt."

Uit recent onderzoek van de Nationale Benchmark Kledingwinkels, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Multiscope, blijkt dat Nederlandse consumenten vooral letten op prijs en assortiment bij het kiezen van een winkel, en minder op duurzaamheid. Hoe maken jullie duurzaamheid toch aantrekkelijk voor nieuwe klanten?

"Dat sluit heel goed aan bij wat wij zien, de klanten moeten producten mooi vinden. Duurzaamheid komt maar bij een heel klein percentage van de mensen (volgens ons onderzoek 1,3 procent) op de eerste plaats. Wij geloven er alleen in dat het percentage van 1,3 procent in de toekomst eerder stijgt naar 2 procent dan daalt naar 1 procent. Wij kiezen ervoor om in te zetten op de toekomst. Stap voor stap naar een betere wereld."