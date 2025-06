Vietnam start jacht op namaak onder druk van de VS

Hanoi - Chanel, Louis Vuitton, Gucci... Tran Le Chi houdt van mode, maar de Amerikaanse douaneactie zorgt voor onrust in haar garderobe. Deze bestaat uit namaakproducten "made in Vietnam", die Washington in het vizier heeft.

De 53-jarige vrouw, die illegale loterijbriefjes verkoopt in de hoofdstad Hanoi, zegt: “Kleding helpt me er trendy uit te zien.” Ze stelt: “Wat maakt het uit of het nep is of niet?”

Chi geeft openlijk toe dat ze namaak draagt, waar ze nooit meer dan een miljoen dong (ongeveer 30 euro) per stuk aan uitgeeft. Ze zegt: “Echte producten zijn niet voor mensen zoals wij.”

Vietnam is uitgegroeid tot een van de grootste productiecentra voor kleding en schoenen ter wereld. Het land trekt internationale merken aan vanwege de overvloedige en goedkope arbeidskrachten.

De keerzijde is dat het communistische land ook een koploper is in namaak. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij de belangrijkste klant, de Verenigde Staten. Zij maken zich zorgen over de toestroom van namaakproducten op hun markt.

Deze kwestie staat centraal in de lopende gesprekken tussen Hanoi en Washington. De VS dreigen met een importheffing van 46 procent op producten uit Vietnam, als onderdeel van hun protectionistische offensief om de handelsbalans in hun voordeel te herstellen.

Repressie

Hoa, die een dergelijke winkel runt in de oude wijk van Hanoi, verdedigt zich: “Ik heb nooit iemand bedrogen.” Ze verkoopt neppe Nike-, Lacoste- en North Face-producten, gemaakt in China, maar voorzien van het label "made in Vietnam" om authentiek te lijken.

Haar klanten kopen met volledige kennis van zaken, verzekert ze onder een pseudoniem. De communistische regering is een repressiecampagne gestart, die tot half augustus duurt. Deze campagne heeft geleid tot de sluiting van verkoopsites in Hanoi (noorden) en Ho Chi Minhstad (zuiden).

Een van de doelwitten is het winkelcentrum Saigon Square in het toeristische centrum van Ho Chi Minhstad. De Amerikaanse autoriteiten hebben dit winkelcentrum aangemerkt als een van de belangrijkste fysieke markten voor namaak ter wereld.

Een rapport van de handelsvertegenwoordiger van het Witte Huis (USTR) voor het jaar 2024 merkte op dat "de lage sancties weinig afschrikkend effect hadden" en dat namaak "nog steeds wijdverbreid" was.

In de eerste vijf maanden van dit jaar hebben de autoriteiten in dit winkelcentrum, dat recht tegenover het moderne, Amerikaanse "Saigon Centre" ligt (een winkelcentrum met winkels, hotel, restaurants en kantoren, dat het tegenovergestelde vertegenwoordigt), ongeveer 1.000 neppe Rolex-horloges in beslag genomen.

In totaal heeft Vietnam van januari tot en met mei meer dan 7.000 namaakproducten met een totale waarde van 8 miljoen dollar in beslag genomen, aldus een functionaris van het nationale markttoezichtbureau medio juni. Ongeveer 53 zaken zijn overgedragen aan de politie voor onderzoek, bevestigde hij.

Nepsokken

In Hanoi hebben de autoriteiten meer dan 25.000 neppe luidsprekers van het Britse merk Marshall, smartwatches en pseudo-Japanse stofzuigers ontdekt. Eind mei is een man gearresteerd die meer dan 200.000 sokken met Adidas-, Nike- en Uniqlo-logo's verkocht voor minder dan 20 eurocent per paar.

In een andere zaak arresteerde de politie een man die ervan wordt beschuldigd zes ton snoepgoed in China te hebben gekocht en opnieuw te hebben verpakt om te doen alsof het uit Japan of Zuid-Korea kwam, inclusief het veranderen van de houdbaarheidsdatum.

Vietnam heeft beloofd de controle op de oorsprong van goederen die naar het buitenland worden verkocht, te versterken. Washington beschuldigt Hanoi van laksheid ten aanzien van doorvoerfraude, waardoor Chinese producten, die onderworpen zijn aan strengere douaneregels, gemakkelijker de VS zouden kunnen binnenkomen.

De repressie van namaak "speelt een rol in de strategie van Vietnam om de Verenigde Staten te sussen", aldus Nguyen Khac Giang, een Vietnamese onderzoeker gevestigd in Singapore.

In Hanoi moest winkelierster Hoa twee weken geleden haar winkel sluiten vanwege de angst voor politie-invallen.

Ze zegt: “Ik verkoop dit soort kleding al tien jaar en ik heb nooit problemen gehad. Nu worden we het doelwit en is het moeilijk voor te stellen hoe ik verder moet.”