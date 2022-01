Vietnamese textiel- en kledingsector herstelt zich

Na een golf van ontslagen heeft de textiel- en kledingsector in Vietnam zich in het laatste kwartaal van 2021 snel hersteld door zijn "nul-op-de-meter"-beleid te laten varen.

Vietnam is, samen met Cambodja, Bangladesh en meer recentelijk Birma, een belangrijke leverancier van kleding en textiel aan de Europese Unie (en de westerse wereld in het algemeen). Zijn economie was een van de best presterende in 2020 (2,9 procent groei). De productie zit in de lift sinds China de afgelopen tien jaar zijn productie naar een hoger marktsegment heeft willen tillen. Nike, New Balance, Puma en Adidas, om er maar een paar te noemen, zijn voor een groot deel van hun productie afhankelijk van dit Zuidoost-Aziatische land. De pandemie - die begon met een strenge lockdown van de regio Ho Chi Min, waarbij het leger de maaltijden bezorgde - heeft deze nieuwe werkplaats van de wereld echter niet gespaard.

Een trauma voor de 1,3 miljoen migrerende werknemers die van het platteland kwamen en van juli tot september naar hun streek terugkeerden. Het land heeft de pandemie doorgemaakt met de Delta-variant, die vanaf vorige zomer een golf van besmettingen veroorzaakte. De gezondheidscrisis stuiterde begin november weer op. Op 29 november luidde VnExpress International, de Engelse versie van Vietnam's belangrijkste nieuwswebsite, de noodklok: "Fabrieken bieden misschien hogere lonen en betere voordelen om werknemers aan te trekken nu hun orderboeken vollopen, maar ze krijgen weinig sollicitaties door de aanhoudende angst voor Covid-19.

Zelfde niveau als voor de pandemie

Bloomberg meldde in november dat een toeleverancier van Nike zijn werknemers bonussen van 100 dollar per maand bood - een kwart van hun salaris - en een leverancier van New Balance beloofde gratis vervoer voor degenen die terugkeerden naar Ho Chi Minhstad. Phan Thi Thanh, vice-voorzitter van de Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association, vertelde onlangs aan Reuters dat veel kerstbestellingen uit het buitenland niet zouden worden uitgevoerd. Le Courrier du Vietnam beweert nu echter dat de sector zich herstelt, vooral nu de regering de maatregelen ter voorkoming en bestrijding van het coronavirus heeft versoepeld en haar "zero Covid"-beleid heeft laten varen.

Cao Huu Hiêu, algemeen directeur van Vinatex, vertelde Le Courrier du Vietnam dat in oktober al 90 procent van de werknemers van de bedrijven van de groep weer aan het werk was gegaan. Op dit moment is bijna 100 procent van de werknemers van de groep aanwezig in hun bedrijven. "Het hoge groeitempo in het vierde kwartaal heeft de textiel- en kledingindustrie in staat gesteld de exportdoelstelling van 39 miljard dollar voor het hele jaar te halen, een stijging van bijna 12 procent ten opzichte van 2020. De groei in de sector is nu al terug op het niveau van voor het coronavirus. De export naar de EU is opgelopen tot 3,7 miljard dollar, een stijging van 14 procent.

De goede cijfers worden verklaard door strategische keuzes: de hoge winsten zijn met name te danken aan de keuze van de fabrieksmanagers om prioriteit te geven aan de garenindustrie, die van 20 naar 50-55 procent van de totale productie is gestegen. Zorgwekkend blijft echter dat de logistieke kosten nog steeds vier tot vijf keer hoger liggen dan vóór de pandemie. Andere uitdagingen zijn een tekort aan lege containers, drukte in de scheepvaart waardoor bedrijven gedwongen zijn goederen per vliegtuig te leveren, en schommelingen op belangrijke exportmarkten. De sector schat de exportomzet op 38-39 miljard dollar in het slechtste geval en 42,5-43,5 miljard dollar in het beste geval.

