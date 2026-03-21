Vijf belangrijke trends die de luxe modesector in 2026 vormgeven

Na een jaar van onzekerheid, creatieve tegenslagen, prijswijzigingen en operationele verstoringen, wijzen de tekenen op een stabilisatie van de wereldwijde luxemarkt, zij het in een gematigd tempo. Leidinggevenden blijven voorzichtig optimistisch. Rapporten van adviesbureaus zoals Deloitte, BNP Paribas, McKinsey, Euromonitor International en Kearney voorspellen allemaal groei voor de wereldwijde luxe mode-industrie in 2026 en daarna. De verkoop van luxegoederen groeide in 2025 met drie procent tot 1,5 biljoen Amerikaanse dollar, volgens het rapport ‘Luxury and Fashion 2026: Navigating Uncertainty, Embracing Change and Leading with Purpose’ van Euromonitor International. Hoewel er voor 2026 groei in het vooruitzicht is, blijft deze waarschijnlijk binnen de enkele cijfers.

Externe bronnen voorspellen een groei tussen de drie en vijf procent. Kearney is conservatiever met een prognose van twee tot vier procent in zijn ‘2026 Global Luxury Industry Outlook report’, met mogelijk sterkere groei in geselecteerde regio's. Bevindingen van Deloitte ondersteunen dit. 66,9 procent van de ondervraagde leidinggevenden in het rapport ‘The 2026 Global Powers of Luxury’ verwacht een stabiele of groeiende omzet. 70,7 procent verwacht de marges te behouden of te verbeteren. Dit duidt op een markt die meer gericht is op gedisciplineerde winstgevendheid dan op brede versnelling. BNP Paribas is iets optimistischer over de verkoop en schat een gemiddelde organische omzetgroei van zes procent in zijn ‘2026 Luxury Goods Sector Outlook’. Het onderzoeksbureau voegt eraan toe dat wisselkoers-tegenwind de gerapporteerde omzetgroei kan verlagen tot vier procent.

"Luxe belandt niet in een neergang. Het gaat een normalisatiefase in," aldus Nora Kleinewillinghoefer, partner bij Kearney en wereldwijd hoofd mode en luxe, in een verklaring. "De merken die in 2026 zullen winnen, vertrouwen niet alleen op schaalvergroting of prijsverhogingen; zij verdienen relevantie door creativiteit, een duidelijkere waarde en een diepere betrokkenheid van de consument." Wat zijn, naast dit alles, de belangrijkste factoren die deze groei aandrijven? FashionUnited bekijkt deze bevindingen nader en belicht vijf belangrijke conclusies die de wereldwijde luxe mode-industrie in 2026 en daarna vormgeven.

1. Uitgaven worden bewuster, met selectievere aankopen

Zelfs de luxe mode-industrie lijkt niet immuun voor de opkomst van bewust winkelen. De vraag naar luxe wordt steeds meer gedreven door vermogende en zeer vermogende consumenten. Deze groep blijft stabiel en is verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van de uitgaven. Aspirant-consumenten worden daarentegen steeds selectiever in hun aankopen. "Er is niet één stereotype luxeconsument," zei Katie Thomas, hoofd van het Kearney Consumer Institute, in de ‘2026 Global Luxury Industry Outlook.’ "Ons onderzoek identificeerde drie afzonderlijke profielen: aspirant-consumenten die selectief deelnemen aan de categorie, selectieve ‘splurgers’ die terughoudendheid combineren met voortdurende betrokkenheid, en traditionalisten die vrijelijk uitgeven en een volledige luxe levensstijl leiden. De markt blijft de uitgaven echter versnipperen over verschillende categorieën, van traditionele luxehuizen tot wellness en voeding."

Volgens Kearney verschuiven de luxe-uitgaven naar emotioneel aansprekende en ‘verdedigbare’ categorieën zoals sieraden en ervaringen. Deze verandering wordt versterkt door de bevindingen van Deloitte. Consumenten zien ervaringen en luxereizen als de grootste uitgavencategorieën en daarmee als de sterkste groeikansen. Tegelijkertijd leiden aanhoudende prijsstijgingen tot een grotere herverdeling van uitgaven en zetten ze de merkentrouw onder niet-kerngroep luxeconsumenten onder druk. In zijn rapport benadrukt BNP Paribas dat de groei in de luxe modesector steeds meer wordt ondersteund door topconsumenten. De meer prijsgevoelige segmenten blijven achter, wat wijst op een markt met twee snelheden. McKinsey signaleert een groeiende polarisatie in luxeconsumptie. Consumenten met hoge uitgaven blijven de waarde aanjagen, terwijl meer aspirant-consumenten minder vaak kopen of overstappen op lager geprijsde categorieën en alternatieve formaten zoals resale.

2. Technologie stimuleert verandering, van experiment naar infrastructuur

In 2026 zijn technologische vooruitgangen, zoals AI, steeds minder een glimmende extra en steeds meer een onmisbare toevoeging. Deloitte merkt op dat 41,2 procent van de ondervraagde luxebedrijven al GenAI implementeert op geselecteerde gebieden. 11,9 procent heeft het al geïntegreerd in de kernactiviteiten. Kearney gaat verder en merkt op dat volgens Market.US 90 procent van de leidinggevenden in de luxe mode AI-gedreven benaderingen zoals personalisatie als ‘essentieel voor hun merken’ beschouwt. De uitgaven aan AI-oplossingen, -diensten en -integratie bij luxe modemerken zullen naar verwachting de komende tien jaar groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 16,2 procent. Kearney wijst er ook op dat AI zijn bereik uitbreidt. Het wordt gebruikt in alle operationele processen, van prognoses en ontwerp tot klantenbinding en service. Toonaangevende luxespelers zoals Burberry, Dior, Moncler en Richemont gebruiken AI zowel in hun operationele als creatieve ontwikkeling.

3. Luxe-uitgaven verschuiven verder naar ervaringen, wellness en emotionele waarde

Onze definitie van luxe rekt zich uit buiten producten naar ervaringen, tijdsbesparing, gezondheid en statusrijke lifestylecategorieën. Het consumentenonderzoek van Kearney benadrukt een duidelijke verschuiving in het uitgavenpatroon. Van de ondervraagde ‘waardebewuste’ luxeconsumenten geeft 20 procent aan hun uitgaven te herverdelen naar ervaringen als gevolg van stijgende prijzen. Dit is in vergelijking met 10 procent bij andere consumentengroepen. Dit wijst erop dat meer prijsgevoelige luxeconsumenten nu kiezen voor ervaringsgerichte en immateriële vormen van waarde.

Tegelijkertijd identificeert Kearney een segment van ‘wellness-first enthousiastelingen’, dat een sterkere nadruk legt op gezondheid, een lang leven en welzijn als onderdeel van het luxe-aanbod. Als gevolg hiervan suggereert het rapport dat toekomstige groei, met name in de Verenigde Staten, steeds meer zal worden gedreven door samenwerkingen en aanbiedingen op het gebied van mode en wellness. Hier kruisen luxe, persoonlijke optimalisatie, levensstijl en ervaring elkaar.

Gegevens van Deloitte ondersteunen dit. Hun rapport stelt dat klantervaring en loyaliteit de sterkste groeikansen zijn voor 28,6 procent van de ondervraagde leidinggevenden. 36,2 procent identificeert luxereizen als het segment met het hoogste groeipotentieel. Euromonitor International merkt verder op dat wellness ‘niet langer een niche’ is en noemt opkomende markten ‘de nieuwe grens’ nu luxemerken op zoek zijn naar nieuwe groeibronnen buiten de traditionele productgerichte modellen.

4. Resale van luxe wordt volwassen

Pre-owned, reparatie en resale zijn niet langer bijzaak voor luxeconsumenten. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat 68,3 procent van de luxe modebedrijven nu reparatie- of opknapdiensten aanbiedt. 53,8 procent heeft gecertificeerde pre-owned- of inruilprogramma's en 44,5 procent werkt samen met resale-platforms. Er is een opmerkelijke verschuiving van circulariteit als merkversiering naar circulariteit als een gecontroleerd, margebewust alternatief platform. Euromonitor International benadrukt deze ‘herkaderde duurzaamheid’. Duurzaamheid wordt steeds meer behandeld als een strategische hefboom die verbonden is met rendement op investering, culturele relevantie en nieuwe inkomstenstromen, in plaats van alleen een nalevingslast.

5. Regionale verschillen worden belangrijker dan ooit

De groei van luxe in 2026 zal niet gelijkmatig over de geografische gebieden verdeeld zijn. BNP Paribas merkt op dat de Verenigde Staten de enige regio is met positieve katalysatoren op de korte en middellange termijn. De regio is goed voor 23 procent van de wereldwijde sectoromzet en blijft onderbenut. Wat China betreft, is BNP positief en verwacht een groei van zes procent in 2026. Kearney is voorzichtiger en verwacht slechts een lage tot middelhoge groei van enkele cijfers. Kearney stelt dat China cruciaal blijft qua schaal, maar waarschijnlijk niet de belangrijkste motor van wereldwijde versnelling zal zijn. Kearney stelt echter dat drie regio's, namelijk de Verenigde Staten, Europa en China, cruciaal zijn voor de stabilisatie van de wereldwijde luxe mode-industrie. Ze bieden de schaal, infrastructuur en klantenconcentratie die nodig zijn om de vraag te verankeren.

In zijn rapport voegt Deloitte toe dat China (19,3 procent), Japan (19 procent), het Midden-Oosten (17,9 procent) en India (11,9 procent) de meest invloedrijke groeimotoren voor 2026 zijn. Daaraan toevoegend benadrukt Kearney dat Japan, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten de rest zullen overtreffen als opvallende markten die het snelst aan momentum winnen.

Nu de wereldwijde kaart van de vraag naar luxe steeds meer gefragmenteerd raakt, zal de strategie van luxemerken waarschijnlijk lokaler, flexibeler en minder afhankelijk van één grote motor moeten worden om te slagen.