Vijf jaar na Covid: 6 trends die het consumentengedrag nog steeds beïnvloeden

Vijf jaar na het begin van de pandemie publiceert The Anchor, verbonden aan het platform Placer.ai, een uitgebreid rapport over de consumptiegewoonten na Covid. Op basis van bezoekersaantallen van fysieke locaties in de eerste helft van 2025, vergeleken met 2019 en 2024, identificeert het onderzoek zes diepgaande en blijvende trends. Retail, horeca, entertainment, hybride werken. De effecten van de pandemie blijven de keuzes van consumenten bepalen.

Duidelijke terugkeer naar fysieke winkels en horeca

Tegen de verwachting in overtreffen de bezoekersaantallen van winkels en restaurants nu het niveau van vóór de crisis. Het idee van een definitieve verschuiving naar e-commerce blijkt niet te kloppen. Consumenten keren massaal terug naar de winkel en de horeca. Deze terugkeer is niet alleen te danken aan het opheffen van de coronamaatregelen; het is een bewuste keuze. "De behoefte aan offline winkelen en uit eten gaan is groter dan ooit", vat het rapport samen. De crisis heeft het belang van de fysieke ervaring, sociale contacten en het plezier van uitgaan benadrukt, aspecten die online winkelen mist.

Consumenten doen meer moeite voor het juiste product

Een andere sterke trend is het einde van 'alles-in-één'. Consumenten bezoeken meerdere winkels of nemen een langere route om 'het' product of 'het' merk te vinden dat perfect bij hen past. Tijdswinst is niet langer de hoogste prioriteit. Dit fenomeen wijst op hogere eisen: men neemt geen genoegen meer met de meest praktische of directe optie, maar zoekt naar de juiste pasvorm, het juiste materiaal, de juiste ethische of milieuvriendelijke verhouding. Dit verandert de bezoekersstromen in winkels. De meer algemene winkels verliezen terrein aan meer gespecialiseerde of karakteristieke merken.

Waargenomen waarde wordt doorslaggevend voor groei

De opkomst van winkels die gericht zijn op waarde, of het nu gaat om lage prijzen, goede deals of een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding, is een van de duidelijkste kenmerken van deze periode na de pandemie. Deze trend beperkt zich niet tot de klassieke discount, maar omvat ook ketens die hun nut, prijsconsistentie en duidelijke belofte kunnen aantonen. "Waarde, en de perceptie van die waarde, geeft ketens een duidelijk voordeel", aldus het rapport. In een context van inflatie en onzekerheid blijft de koopkracht een centrale factor in consumentenbeslissingen.

Groeiende polarisatie tussen instapmodellen en premium

Er is een duidelijke tweedeling in het koopgedrag: de budget- en premiumsegmenten doen het goed, terwijl het zogenaamde 'middensegment' aan aantrekkingskracht verliest. Dit is de bekende verdwijning van het middensegment, die al jaren wordt voorspeld, maar nu wordt versterkt. Of men optimaliseert elke uitgegeven euro, of men gunt zich kwalitatievere aankopen, gerechtvaardigd door een status-, duurzaamheids- of ervaringsdimensie. Deze polarisatie maakt het moeilijk voor historische merken die zich op tussenliggende posities bevinden, omdat ze vaak als te vaag of weinig onderscheidend worden beschouwd.

Buitenshuis entertainment verandert

De pandemie heeft de manier waarop consumenten vrije tijd beleven, ingrijpend veranderd. Het traditionele bioscoopmodel lijkt instabieler dan ooit, met bezoekersaantallen die afhankelijk zijn van de 'blockbusters' van het moment. Daarentegen bereiken meer meeslepende formats, zoals musea of concepten die horeca en animatie combineren ('eatertainment'), een nieuw niveau van bezoekersaantallen. Deze locaties, vaak lokaal verankerd, bieden een onderscheidende ervaring met een hoge sociale of culturele toegevoegde waarde. Men gaat niet meer automatisch uit, maar om iets unieks te beleven.

Kantoren blijven leeg, ondanks aanmoedigingen

Ten slotte is de meest structurele verandering wellicht die in de werkwereld. Ondanks campagnes om terug te keren naar kantoor, blijven de bezoekersaantallen van kantoorgebouwen gemiddeld 33 procent lager dan in 2019. Het hybride model heeft zich gevestigd als een blijvende norm, met aanwezigheidsdagen die vaak geconcentreerd zijn in het midden van de week. Dit heeft domino-effecten op de kantorenmarkt, op lokale winkels in de binnenstad, maar ook op consumptiepatronen die verband houden met lunchpauzes, vervoer of afterwork-activiteiten.

Naar een nieuwe normaliteit in koopgedrag

De belangrijkste les van dit onderzoek is dat Covid heeft gewerkt als een versneller of onthuller van veranderingen die al gaande waren. De oude normaliteit keert niet terug; er ontstaat een nieuwe normaliteit, gekenmerkt door de zoektocht naar betekenis, waarde en kwaliteitservaringen. Voor merken vereisen deze trends strategische herpositioneringen, zoals het heroverwegen van het fysieke aanbod, het verduidelijken van de prijspositionering, het versterken van de identiteit, of het aanpassen aan minder lineaire levensritmes.

In 2025 is de consument tegelijkertijd selectiever, meer gesegmenteerd, maar ook meer betrokken. En de bedrijven die deze signalen weten te interpreteren, zullen een voorsprong hebben.

Over dit onderzoek

Het rapport '6 Trends Still Defining Post-Pandemic Consumer Behavior' ('Zes trends die het consumentengedrag na de pandemie nog steeds bepalen'), gepubliceerd door The Anchor (Placer.ai), is gebaseerd op een vergelijkende analyse van fysieke bezoekersgegevens tussen de eerste helft van 2019 (vóór Covid), 2024 en 2025. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens die zijn verzameld via mobiele geolocatie van consumenten, waarmee bezoeken aan winkels, restaurants, uitgaansgelegenheden of kantoorgebouwen in de Verenigde Staten kunnen worden gevolgd.

De volledige methodologie wordt echter niet gedetailleerd beschreven. Er worden geen cijfers over de steekproefomvang of de gevolgde populatie vermeld in de openbare versie van het rapport. Sommige professionele reacties wijzen ook op mogelijke foutenmarges, met name wat betreft de geschatte volumes of de granulariteit van bepaalde stromen.