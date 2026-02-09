Vijftien overnamekandidaten voor donsjassenmerk Jott

Vijftien kandidaten hebben een overnamebod ingediend voor het modebedrijf Jott uit Marseille. Het bedrijf vroeg in december surseance van betaling aan bij de economische rechtbank van Marseille (TAE), zo meldt de directie vrijdag.

“De interesse in Jott is groot, dankzij de populariteit van het merk”, aldus de directie in een persbericht. In totaal hebben ongeveer vijftig partijen informatie opgevraagd.

Uiteindelijk hebben vijftien van hen een overnamedossier ingediend. De kandidaten hadden tot 5 januari de tijd om zich te melden. Jott meldt dat de kandidaten ‘uiteenlopende profielen’ hebben, waaronder industriële partijen, financiers, family offices en brand managers.

De biedingen worden in de loop van februari beoordeeld op basis van criteria zoals werkgelegenheid, de financiering van de activiteiten en de terugbetaling van schuldeisers, aldus het persbericht. Een beslissing wordt in de tweede helft van maart verwacht.

Jott wil inhoudelijk niet ingaan op de biedingen. Het bedrijf heeft 183 werknemers en een omzet van 24 miljoen euro, volgens de documenten die bij de rechtbank zijn ingediend. Het merk JOTT (Just over the top), opgericht in 2010 in Marseille, is bekend geworden door zijn lichte en kleurrijke donsjassen.

“Mode in Sud”, de vakbond voor modebedrijven in de regio, noemde de aanvraag tot surseance in een persbericht ‘veelbetekenend voor ons mode-ecosysteem in het Zuiden’. “JOTT is niet zomaar een lokaal bedrijf, maar een succesverhaal uit Marseille”.

De Franse confectiesector verkeert de laatste jaren in een diepe crisis, onder druk van de concurrentie van tweedehands kleding en ultra-fast fashion uit Azië.