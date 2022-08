'Vijftig miljoen euro verlies en 120 miljoen groeigeld voor Otrium'

In het afgelopen boekjaar haalde de Nederlandse online mode-outlet Otrium 120 miljoen dollar (omgerekend 117 miljoen euro) groeigeld op, zo vertelt Otrium-oprichter Milan Daniels in een interview met Quote. Dat geld kwam goed van pas, want het bedrijf groeide in 2021 aanzienlijk, en dat bracht de nodige kosten met zich mee. Het bedrijf sloot het boekjaar af met een verlies van vijftig miljoen, tegenover 8,4 miljoen een jaar eerder.

In de coronaperiode liep de voorraad onverkochte kleding bij merken op, mede door winkelsluitingen. Voor Otrium betekende dat kansen: het bedrijf koopt kleding op waar merken vanaf willen, en verkoopt deze weer via de eigen website. In maart 2021 ontvingen Daniels en zakenpartner Max Klijnstra een investering van 120 miljoen dollar van Index Ventures, Eight Roads Ventures en Bond. Daarmee openden Klijnstra en Daniels distributiecentra in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, en groeide het team van 85 naar 151 vaste medewerkers.

Dat vertaalde zich naar significante kostenposten, zo schrijft Quote op basis van het jaarverslag van Otrium. De totale loonkosten liepen op van vier miljoen euro naar negentien miljoen euro, overige kosten van circa tien naar ongeveer veertig miljoen. Onder de streep stond een verlies van vijftig miljoen euro. Dat verlies was mede zo hoog omdat Otrium stock appreciation rights (SAR) uitdeelt aan teamleden met een baan op het hoofdkantoor, aldus Quote.

Het bruto bedrijfsresultaat kwam uit op tien miljoen euro. Op de balans staat nog 94 miljoen aan liquide middelen. Het oprichtersduo verwacht dat de vraag voorlopig aanhoudt en anticipeert op groei. In Groot-Brittannië en de VS wordt 'flink' geïnvesteerd, aldus Daniels. 'In EU-markten waar we volwassen worden, daar werken we veel meer toe naar winstgevendheid.'