Vijftigjarig bestaan: Bestseller Group verhoogt jaaromzet en winst

De Deense kledingaanbieder Bestseller A/S blikt ter ere van zijn vijftigjarig bestaan terug op een succesvol boekjaar.

“Dit was een bijzonder jaar voor ons, want we vieren een mijlpaal die niemand van ons had kunnen voorzien toen in 1975 de eerste winkel opende”, verklaart eigenaar en CEO Anders Holch Povlsen in een verklaring bij de bekendmaking van de bedrijfsresultaten. “We zijn verheugd over de resultaten, ondanks de aanhoudend moeilijke omstandigheden in de mode-industrie. Tegelijkertijd blijven we bescheiden en zijn we ons bewust dat de komende jaren niet gemakkelijk worden en dat we hard moeten werken.”

De groepsomzet groeit met 7 procent

In het boekjaar 2024/25, afgesloten op 31 juli, behaalt het moederbedrijf van merken als Jack & Jones, Vero Moda en Only een omzet van 38,1 miljard Deense kronen (5,1 miljard euro). Dit is een stijging van 7 procent ten opzichte van vorig jaar.

Ook het resultaat van de groep is gestegen. De winst voor belastingen stijgt met 10 procent naar 5,9 miljard Deense kronen, en de nettowinst groeit zelfs met 16 procent naar bijna 4,6 miljard Deense kronen (613 miljoen euro).