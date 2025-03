‘Viktor&Rolf brengt ready-to-wear lijn na tien jaar terug’

Na een decennium afwezigheid komt de ready-to-wear lijn van Nederlands modehuis Viktor&Rolf weer terug. Hoewel er wel enkele ready-to-wear items zijn gelanceerd de afgelopen seizoenen, was er geen sprake van een volledige lijn. De nieuwe collectie debuteert in het FW25 en zal bij geselecteerde winkels verkocht worden, naast de website van het modehuis, zo meldt WWD.

“Na een hiatus van tien jaar voelen we de vrijheid om enkele van onze ideeën uit te breiden die we in onze couture collecties hebben getoond, zodat ze een concreet onderdeel van mensen hun leven kunnen worden”, aldus het merk tegen WWD in een schriftelijk statement. De lijn zal het meest focussen op jurken, deze zullen een prijskaartje hebben tussen de 990 en 2.000 euro.

De ready-to-wear lijn van Viktor&Rolf werd in 2015 in de koelkast gezet. De ontwerpers wilden zich focussen op hun couture collecties, de zeer geliefde parfums en speciale projecten. Die couture collecties zijn echter zo in de smaak gevallen bij consumenten, dat ze volgens het merk een behoefte zien vanuit de consument om ook in het dagelijks leven gekleed te worden door Viktor&Rolf.