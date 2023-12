Vince CEO: "We waren een rustig luxemerk voordat die term in de mode kwam"

Parijs - Vince is een merk dat discrete, tijdloze luxe biedt, geïnspireerd door Californië. Een merk dat perfect past in de trend van quiet luxury. Vince is aanwezig in Frankrijk via verkooppunten en een showroom, en wil zijn aanbod in het land de komende jaren versterken. Om meer te weten te komen over de ontwikkelingsstrategie van het merk, interviewde FashionUnited Jack Schwefel, CEO van Vince sinds maart 2021. Met meer dan 30 jaar ervaring in de mode-industrie werkte hij 13 jaar voor Gap, waarin hij hielp het merk in Frankrijk op te zetten. Vandaag ontwikkelt Jack Schwefel zijn ambities met Vince.

Na een kortstondige boetiek bevestigde Vince zijn aanwezigheid op Galeries Lafayette met een corner. Hoe zou u deze samenwerking omschrijven?

Persoonlijk ken ik het team van dit warenhuis al sinds de jaren ‘90. In die tijd, toen ik naar Parijs verhuisde om de Gap-winkel op te zetten, begonnen we samen te werken met Galeries Lafayette. Vince en ik werken sinds 2020 samen met Galeries Lafayette. We begonnen met het lanceren van een seizoensgebonden pop-upwinkel vlak voor de pandemie. Ondanks de moeilijkheden die de gezondheidscrisis met zich meebracht, zijn we erin geslaagd om onze aanwezigheid te behouden en de afgelopen drie jaar te groeien binnen het warenhuis. Vandaag de dag is Vince een referentie geworden voor kasjmier en zijde op Galeries Lafayette. We hebben een zeer goede positie, direct naast Max Mara en Joseph. Het is een geweldige combinatie van internationale en moderne merken. We promoten de Californische levensstijl en het publiek omarmt die, en dat is precies wat ze zochten bij Galeries Lafayette.

Tegelijkertijd is Vince sinds 2017 ook aanwezig bij Printemps. Beide warenhuizen liggen aan de Boulevard Haussmann in Parijs, was dit een strategische keuze?

Ja, dat is het zeker. Het geeft ons de mogelijkheid om meer klanten te bereiken. Omdat ik in Parijs heb gewoond, heb ik gemerkt dat mensen van Printemps houden en ook van Galeries Lafayette, dus waarom niet allebei? We hebben een soortgelijke beslissing genomen in de Verenigde Staten, waar we aanwezig zijn bij Nordstrom en Neiman Marcus.

Het merk heeft ook een showroom in Parijs…

Parijs staat wereldwijd bekend als de hoofdstad van de mode en dat is precies waar de stad voor Vince voor staat. Daarom hebben we de enige showroom van het merk daar gevestigd, buiten de VS.

Zou u Vince omschrijven als een quiet luxury merk?

We waren al een quiet luxury merk, zelfs voordat die term in de mode kwam. Het zit in ons DNA. Tegenwoordig heeft de wereld stille luxe omarmd en dat is heel goed voor Vince. Het heeft een aanzienlijke impact gehad op onze verkoop, maar meer kan ik daar op dit moment niet over zeggen.

Wat zijn naast de VS de belangrijkste markten voor Vince?

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt. We hebben daar maar één winkel en die doet het erg goed. Het is vlakbij Selfridges en Harrods. Vince doet het ook goed in Azië. We hebben goede samenwerkingsverbanden in Korea en Japan, met een distributeur in elk land. We hebben een groothandelspartner in Hong Kong en China en we zijn van plan om onze ontwikkeling in deze regio's voort te zetten. In feite is stille luxe momenteel erg succesvol in Azië.

Is de Franse markt belangrijk voor jullie?

Frankrijk is een van de belangrijkste markten in Europa en internationaal. Ik zeg dat niet alleen omdat ik er gewoond heb en Parijs erg leuk vind. We willen grote projecten ontwikkelen in het land.

Ondanks het blijvende succes van Vince zijn we ons ervan bewust dat het merk lijdt onder een gebrek aan internationale bekendheid door een gebrek aan communicatie. Mensen kennen Vince vooral als een damesmodemerk. In 2022 vertegenwoordigde de mannensector 20 procent van onze totale omzet wereldwijd. Het doel is om over drie jaar de grens van 30 procent te bereiken. We zullen onze omzet de komende drie jaar met 50 procent verhogen.

Het merk biedt kwaliteitsstukken; we volgen geen trends, want we bieden tijdloze mode. We zullen investeren in digitale marketing en communicatie. Vanaf het voorjaar van 2024 lanceren we een digitale communicatiecampagne.

Toen ik voor Gap werkte, was de communicatie beperkt tot posters op stations en in metro's. Tegenwoordig gebeurt alles digitaal. Tegenwoordig gebeurt alles digitaal. Het voordeel van dit systeem is dat het heel gemakkelijk te analyseren is, zodat je meteen weet of wat je naar buiten brengt werkt of niet.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.