Vince Holding Corp. sluit modemerk Rebecca Taylor

Vince Holding Corp. gaat de activiteiten van modemerk Rebecca Taylor sluiten, zo blijkt uit een persbericht van de Amerikaanse modegroep. Het bedrijf maakt bekend de middelen die het heeft te focussen op het merk Vince.

"Vanwege de moeilijkheden, van macro-economisch niveau tot pandemie-gerelateerde problemen in de industrie, die Rebecca Taylor in het bijzonder hebben geraakt, hebben we het moeilijke besluit gemaakt om onze Rebecca Taylor activiteiten te stoppen. De sluiting van Rebecca Taylor zorgt ervoor dat het bedrijf zich kan focussen op Vince's kernactiviteiten en onze algemene financiële basis voor de lange termijn," aldus CEO van Vince Holding Corp. Jack Schwefel, in het persbericht. Rebecca Taylor is een damesmode merk dat zich laat inspireren door 'romantiek geherdefinieerd', aldus de website van het merk. Het merk gebruikt elementen uit het verleden, maar geeft deze opnieuw vorm.

Naast Vince en Rebecca Taylor heeft Vince Holding Corp. ook nog het merk Parker in het beheer. Het merk Parker lijkt wel actief te blijven. Uit de resultaten van het tweede kwartaal van het huidige boekjaar blijkt dat het merk Vince wel een omzetplus en winst heeft geboekt in de periode. Rebecca Taylor en Parker, die in het verslag worden samengepakt, hebben te maken met een omzetdaling en een toegenomen verlies.