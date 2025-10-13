Vince Holding Corp. verplaatst beursnotering van NYSE naar Nasdaq
Vince Holding Corp., een wereldwijde retailer in hedendaagse mode, maakt de vrijwillige overstap van zijn Amerikaanse beursnotering bekend. De notering verhuist van de New York Stock Exchange (NYSE) naar The Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq).
Het bedrijf verwacht dat de handel in zijn gewone aandelen op de NYSE stopt op of rond 20 oktober 2025. De handel op Nasdaq begint op of rond 21 oktober 2025, onder hetzelfde tickersymbool ‘VNCE’.
Brendan Hoffman, directeur van het bedrijf, verklaart dat de overstap in lijn is met de langetermijndoelstellingen van het bedrijf: “Onze overstap naar Nasdaq plaatst ons naast andere innovatieve, op groei gerichte bedrijven. Wij geloven dat dit een belangrijke stap is in het bevorderen van onze strategische doelstellingen en het positioneren van het bedrijf voor succes op de lange termijn.”
Vince Holding Corp. is de exploitant van het luxe kleding- en accessoiremerk Vince, opgericht in 2002. Het bedrijf heeft momenteel 46 eigen winkels, 14 outletwinkels en een e-commercesite. Daarnaast vindt de distributie wereldwijd plaats via premium groothandelskanalen.
