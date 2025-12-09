Vince Holding meldt sterke resultaten derde kwartaal en positieve vooruitzichten

Vince Holding Corp. rapporteert robuuste financiële resultaten voor het derde kwartaal eindigend op 1 november 2025. De totale netto-omzet van het bedrijf stijgt met 6,2 procent naar 85,1 miljoen dollar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze groei is breed gedragen. Het wholesalesegment stijgt met 6,7 procent en het direct-to-consumer-segment met 5,5 procent.

Algemeen directeur Brendan Hoffman benadrukt de kracht van het direct-to-consumer-kanaal. Hij schrijft het succes toe aan strategische verbeteringen zoals winkelrenovaties, een vernieuwing van de e-commercesite, meer marketing en de introductie van dropshipmogelijkheden. Hoffman zegt: “We zijn enorm trots op onze prestaties in het derde kwartaal, met een gezonde omzetgroei in alle kanalen en resultaten die de verwachtingen voor zowel omzet als winst overtreffen.” Hij merkt op dat het momentum doorzet in het vierde kwartaal met een recordweekend qua verkoop tijdens de feestdagen.

De brutowinst stijgt naar 41,9 miljoen dollar, maar de brutomarge daalt licht naar 49,2 procent. Dit komt voornamelijk door de ongunstige impact van hogere tarieven en gestegen vrachtkosten. Deze worden deels gecompenseerd door lagere productkosten, hogere prijzen en minder kortingen. Ondanks de omzetgroei daalt de nettowinst voor het kwartaal naar 2,7 miljoen dollar, of 21 dollarcent per verwaterd aandeel. Vorig jaar was dit 4,3 miljoen dollar, of 34 dollarcent per verwaterd aandeel. De daling komt grotendeels door een aanzienlijke stijging van de belastinglasten. De aangepaste ebitda laat een bescheiden daling zien naar 6,5 miljoen dollar, komende van 7,4 miljoen dollar.

Vooruitkijkend projecteert Vince aanhoudende groei voor het volledige boekjaar 2025. Het bedrijf verwacht een stijging van de netto-omzet van ongeveer twee procent tot drie procent. De aangepaste ebitda als percentage van de netto-omzet komt naar verwachting uit tussen vier procent en vijf procent. Dit is ondanks de verwachte vier miljoen dollar tot vijf miljoen dollar aan extra tariefkosten voor het vierde kwartaal.

Het bedrijf sluit het kwartaal af met 60 Vince-winkels. Dit betekent een netto afname van één winkel vergeleken met het einde van het derde kwartaal van boekjaar 2024.