Vince Q2-omzet daalt, diversifieert sourcing om effect importheffingen te verminderen

Vince Holding Corp. heeft zijn financiële resultaten voor het tweede kwartaal, dat eindigde op 2 augustus 2025, bekendgemaakt. Ondanks een lichte algehele daling van de netto-omzet, liet het direct-to-consumer-segment van het bedrijf een sterke groei zien en verbeterde de brutomarge. Ondanks de macro-economische onzekerheid steeg het aandeel van het bedrijf met 10,67 procent na de sluiting van de beurzen naar 1,66 dollar, wat het vertrouwen van investeerders weerspiegelt.

De totale netto-omzet voor het kwartaal bedroeg 73,2 miljoen dollar, een daling van 1,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar als gevolg van een daling van 5,1 procent in het groothandelssegment. Dit is een resultaat van het verschuiven van de timing van de herfstleveringen. Dit werd echter grotendeels gecompenseerd door een stijging van 5,5 procent in het direct-to-consumer-segment.

De brutowinst voor het kwartaal bedroeg 36,9 miljoen dollar, wat neerkomt op een brutomarge van 50,4 procent, een stijging ten opzichte van 47,4 procent in het tweede kwartaal van 2024.

Voorzichtig maar optimistische vooruitzichten

Voor het derde kwartaal verwacht Vince dat de netto-omzet gelijk zal blijven of zal stijgen met maximaal drie procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bedrijf geeft geen volledige jaarverwachting vanwege de aanhoudende onzekerheid met betrekking tot het wereldwijde tariefbeleid. Tijdens de conference call vroegen analisten naar de mogelijkheid om de verkoopseizoenen te verlengen en de prijsstrategie van het bedrijf. Het management van Vince benadrukte hun focus op het verminderen van het effect van de importheffingen en verduidelijkte de plannen voor winkeluitbreiding, wat duidt op een voorzichtige maar optimistische vooruitzichten voor de komende kwartalen.

De leidinggevenden van Vince Holding Corp., waaronder CEO Brendan Hoffman en CFO Yuji Okumura, benadrukten de proactieve strategieën van het bedrijf om de tariefontwikkelingen aan te pakken. Okumura merkte op dat een stijging van de voorraadwaarde gedeeltelijk te wijten was aan tarieven en de strategische beslissing om goederen eerder te verzenden om mogelijke verlenging van wederzijdse importheffingen te voorkomen. Het bedrijf verwacht ongeveer 50 procent van de verwachte 4 tot 5 miljoen dollar aan extra importheffingenkosten te compenseren door veranderingen in het land van herkomst, onderhandelingen met leveranciers en selectieve prijsverhogingen.

Hoffman bevestigde dat het bedrijf de afhankelijkheid van één enkel land van herkomst agressief heeft verminderd, met als doel de blootstelling te beperken tot vijfentwintig procent voor elk land. Deze strategie zal naar verwachting volledig van kracht zijn tegen de feestdagen en in het voorjaar. Hoffman merkte op dat het bedrijf nooit uit India heeft betrokken, dus het wordt niet beïnvloed door de hoge tarieven daar.

Geen nieuwe winkels gepland voor het komende jaar

Aan het einde van het tweede kwartaal had Vince 58 eigen winkels, een netto afname van 3 winkels ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf opende onlangs een nieuwe locatie in Nashville, met nog een in Sacramento die gepland staat om te openen in oktober. Er zijn geen andere winkelopeningen gepland voor de rest van het jaar.

Het bedrijf blijft ook opereren onder zijn exclusieve langetermijnlicentieovereenkomst met Authentic Brands Group, een samenwerking die in mei 2023 begon.