Vince rapporteert 5,3 procent stijging in feestdagenverkoop dankzij D2C-groei

Het in New York gevestigde internationale retailplatform Vince Holding Corp. (Vince) heeft voorlopige, niet-gecontroleerde verkoopresultaten bekendgemaakt voor de feestdagenperiode van negen weken, eindigend op 3 januari 2026. Het bedrijf noteert een stijging van 5,3 procent in de totale netto-omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei is te danken aan aanzienlijke winst in de direct-to-consumer (D2C) activiteiten.

Het D2C-segment laat een omzetstijging van 9,7 procent zien dankzij strategische investeringen in e-commercecapaciteiten en verbeteringen in de klantervaring. Het wholesalesegment daarentegen kent een daling van 2,7 procent.

Brendan Hoffman, algemeen directeur van Vince, wijt de wholesaleprestaties aan verstoringen in de leveringsstroom met Saks Global. Hij merkt wel op dat sterke doorverkoop bij andere partners de impact deels compenseert.

Financiële vooruitzichten en strategische positionering

Na de feestdagenresultaten bevestigt Vince dat de totale netto-omzet in lijn ligt met eerdere prognoses. Bovendien verwacht het bedrijf dat de aangepaste EBITDA en het aangepaste bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet de bovenkant van de eerder afgegeven prognoses bereiken. Dit geldt zowel voor het vierde kwartaal als voor het volledige boekjaar 2025.

Na de resultaten van het derde kwartaal gaf de groep de volgende verwachtingen af. Voor het vierde kwartaal ligt de verwachte stijging van de netto-omzet tussen 3 en 7 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet komt naar verwachting uit op 0 tot 2 procent. De aangepaste EBITDA als percentage van de netto-omzet bereikt naar verwachting 2 tot 4 procent.

Voor het volledige boekjaar verwacht het bedrijf een stijging van de netto-omzet van circa 2 tot 3 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet komt naar verwachting uit op circa 2 tot 3 procent. De aangepaste EBITDA als percentage van de netto-omzet ligt naar verwachting rond 4 tot 5 procent.

Vince blijft de ontwikkelingen rondom Saks Global, een belangrijke wholesalepartner, nauwlettend volgen. Het bedrijf verduidelijkt dat Saks Global minder dan 7 procent van de totale netto-omzet vertegenwoordigt per boekjaar 2024. De huidige financiële prognoses houden geen rekening met mogelijke uitkomsten gerelateerd aan de gerapporteerde status van de wholesalepartner.