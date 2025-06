Vince rapporteert Q1 2025 resultaten: Omzet daalt, focus op kostenbesparing

De Amerikaanse luxe kledingretailer Vince Holding heeft zijn resultaten over het eerste kwartaal van fiscaal 2025 bekendgemaakt, dat eindigde op 3 mei 2025. De cijfers laten zien hoe het bedrijf snel heeft gereageerd op de uitdagingen van het huidige onzekere economische klimaat.

In dit kwartaal daalde de totale omzet met 2,1 procent tot 57,9 miljoen dollar (ongeveer 50,7 miljoen euro). Deze daling komt vooral doordat een aantal winkels werd gesloten of verbouwd, vooral binnen de direct-to-consumer verkoop. Ondanks deze daling groeide het wholesalesegment licht met 0,1 procent naar 30,3 miljoen dollar, terwijl de omzet in het direct-to-consumer segment juist met 4,4 procent daalde tot 27,6 miljoen dollar.

Brendan Hoffman, CEO van Vince, zegt hierover: “Ik blijf positief over de sterke inzet en prestaties binnen ons team. Hoewel de omgeving uitdagend en onzeker is, waren onze resultaten in lijn met wat we hadden verwacht.”

“In het laatste deel van het kwartaal hebben we snel acties ondernomen om kosten te besparen, mede door veranderingen in het handelsbeleid. We hebben onze toeleveringsketen gediversifieerd, met leveranciers onderhandeld en andere maatregelen genomen om de kosten op korte termijn te beperken,” aldus Hoffman.

De brutowinst bedroeg 29,2 miljoen dollar, wat neerkomt op 50,3 procent van de omzet. Dit is iets lager dan de 50,6 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het bedrijf maakte een nettoverlies van 4,8 miljoen dollar (37 cent per aandeel), tegenover een nettowinst van 4,4 miljoen dollar (35 cent per aandeel) in het eerste kwartaal van 2024. Het gecorrigeerde nettoverlies was 3,3 miljoen dollar (26 cent per aandeel) en de gecorrigeerde EBITDA was negatief met 3 miljoen dollar, tegenover negatief 1,5 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Vince sloot het kwartaal af met 58 eigen winkels, vier minder dan een jaar eerder, wat past binnen hun strategie om het aantal winkels te optimaliseren.

Voor het tweede kwartaal verwacht Vince dat de omzet stabiel blijft of maximaal met 3 procent daalt ten opzichte van vorig jaar. De winstgevendheid zal naar verwachting tussen een klein verlies (1 procent) en een kleine winst (1 procent) liggen. De gecorrigeerde EBITDA wordt geschat tussen 1 procent en 4 procent van de omzet. Door de onzekerheid rond het handelsbeleid geeft het bedrijf voorlopig geen voorspellingen voor het hele fiscale jaar 2025.

Verder benadrukte Vince zijn lopende samenwerking met Authentic Brands Group, gestart op 25 mei 2023. Deze exclusieve, langlopende licentieovereenkomst zorgt voor stabiliteit en consistentie van het merk in de wholesale-, retail- en e-commercekanalen.