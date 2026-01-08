Vingino Group CEO ziet toekomst rooskleurig na deal met Amerikaanse Centric Brands

Het nieuws van de overname van de Nederlandse Vingino Group komt pas begin december 2025, maar de deal was al maanden in de maak, zo blijkt als FashionUnited spreekt met groeps CEO Jan van den Berg. Het Amerikaanse Centric Brands is met de overname van honderd procent van de aandelen de nieuwe eigenaar van de groep en haar merken Vingino en Raizzed. Niet alleen de Nederlandse groep krijgt steun door deze deal, maar ook de Amerikaanse partij krijgt flinke steun in Europa met de eigen activiteiten.

Vingino Group en Centric Brands kennen elkaar al langer. De Nederlandse groep had de licentie voor Lionel Messi-producten, een licentie die Centric Brands wilde overkopen. “We zijn toen met hen in aanraking gekomen en samen gaan werken.” In augustus 2024 klopte de CEO van Centric Brands aan bij Vingino Group en zei: ‘Ik zou heel graag je bedrijf kopen’. Daar werd niet van geschrokken, Van den Berg heeft namelijk al drie jaar geleden gezegd dat Vingino Group of merken over moest gaan nemen, of zelf overgenomen moest worden. “Ik vind dat mensen meer samen moeten gaan werken. Als monobrands alleen gaan we het niet redden.”

Deal tussen Vingino Group en Centric Brands was al even in de maak

In 2024 worden de gesprekken dan ook gestart. Uiteindelijk komt er een deal uit, waarvan de financiële details niet bekend zijn, waar beide partijen van profiteren. Vingino Group zal op termijn helemaal opgaan in Centric Brands en krijgt ondersteuning voor de merken Vingino en Raizzed. De organisatie in Nederland blijft voorlopig ongewijzigd, maar er zijn wel plannen om naar Amsterdam te verhuizen met het bedrijf. Voor de Vingino-Group CEO betekent dat hij de rol van Managing Director Kids EMEA zal worden binnen Centric Brands. “Een soortgelijke rol die ik nu vervul bij Vingino”, aldus de topman.

Vingino en Raizzed gaan met hulp van Centric Brands op zoek naar verdere internationale groei. Van den Berg geeft aan dat er nog maar weinig witte plekken zitten in West-Europa en er dus over de grens gekeken wordt. “Dan opent het veel deuren als je een samenwerking hebt met Centric Brands.”

Centric Brands krijgt op zijn beurt een partner om de Kids-divisie verder aan te scherpen. Centric Brands schrijft in het persbericht van begin december dat het met deze deal tevens de wereldwijde voetafdruk van het bedrijf vergroot en het bereik in het ‘snelgroeiende kindermodesegment’ verbreed.

“We zijn voor hen een poort naar Europa. Zij hadden voor de kids-afdeling geen kantoor in Europa.” Vingino Group krijgt dan ook vier nieuwe merken onder de vleugels en wordt verantwoordelijk voor de Kids-divisie in de gehele EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) als integrale partner binnen Centric. “Sommige merken van Centric Brands hadden al Europese partners, dus die krijgen we er niet nu bij.” Centric Brands heeft ruim 100 licenties in het beheer met onder andere de licentie voor Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Coach, Kate Spade, Michael Kors en Vince. De merken waarvan hun kidslijnen nu onder de vleugels van Van den Bergs team komen zijn Under Armour, Off White, Lab Off White en accessoires van Disney. Vingino Group zal niet verantwoordelijk zijn voor design en productie, zo verduidelijkt Van den Berg.

Nederlandse kennis over kindermode versterkt Amerikaanse groep

Een andere belangrijke reden voor Centric Brands om de samenwerking met Vingino Group aan te gaan is de kennis van styling. Vingino Group had met de eigen merken een wat uitdagendere stijl voor kinderen, dat in de smaak is gevallen bij Centric Brands, zo vertelt Van den Berg. In het persbericht van december roemt de Amerikaanse groep het Nederlandse bedrijf onder andere voor de ‘ontwerp- en inkoopkracht’.

Op het moment dat FashionUnited belt met Van den Berg is de CEO ook net terug van een reis naar New York met meerdere ontwerpers. “We zijn heen gegaan om te kijken hoe we de synergie vinden in de styling en hoe we verschillende invloeden van de regio’s samenbrengen. Wat zijn styling elementen die ze kunnen toepassen in Amerika?” Van den Berg ziet het dan ook voor zich dat er een centrale design-hub voor kindermode komt.

Partners van Vingino Group merken in eerste instantie niet veel nieuws nu de deal bekend is. “We hebben nu al extra merken in het merkenbestand, dus daar wordt nu iedereen over geïnformeerd", zo vertelt de CEO. Op den duur kunnen daar ook weer meer merken bijkomen, zo vertelt Van den Berg. Hij heeft het streven van een totaal van tien of vijftien merken in het portfolio. Een andere merkbare verandering is dat de Vingino Group op termijn volledig zal opgaan in Centric Brands, dus de naam op de gevel van het bedrijf zal ook veranderen. Wanneer dit precies zal gebeuren is nog niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat voor Vingino Group een nieuw hoofdstuk begint. Gevraagd hoe dit hoofdstuk eruit ziet, zegt Van den Berg simpelweg opgewekt: “Rooskleurig!”