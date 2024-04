Vinted bereikt winstgevendheid in boekjaar 2023

Online platform voor tweedehands mode Vinted is winstgevend geworden in het boekjaar 2023. Het platform boog het netto resultaat om van een verlies van 20,4 miljoen euro naar een winst van 17,8 miljoen euro, zo blijkt uit een persbericht.

De omzet van Vinted komt neer op 596,3 miljoen euro. Dit is een stijging van 61 procent ten opzichte van een boekjaar eerder. Een woordvoerder van Vinted legt aan FashionUnited uit dat de omzet een combinatie is van kosten voor kopersbescherming, optionele push-functies voor Vinted leden om items meer zichtbaarheid te geven en advertentie-inkomsten die in de apps en op de website te zien zijn. De omzet wordt dus niet berekend door middel van de waarde van de items die via Vinted worden verkocht.

Vinted buigt verlies om in winst

Gedurende het boekjaar 2023 focuste Vinted zich meer op het bedienen van de luxe markt door het implementeren van de Item Verification Service. Deze service is al uitgerold in negen markten waarin Vinted actief is en is beschikbaar voor steeds meer items van diverse modemerken.

Daarnaast rolde het bedrijf bezorgdienst Vinted Go steeds verder uit. Vinted Go nam in het boekjaar 2023 ook bezorgbedrijf Homerr over. “Gebaseerd op het sterke resultaat in 2023 zal Vinted verder sterk investeren in Vinted Go in 2024, vooral in Frankrijk, België en Nederland”, zo is te lezen in het jaarverslag.

Vincted CEO Thomas Plantenga geeft in het verslag aan dat het bedrijf nog veel kansen ziet en zich zal focussen op het balanceren van winstgevendheid en het investeren in kansen ‘die onze weg naar onze missie versnellen’.

Dit artikel is na publicatie aangevuld met een statement van een Vinted-woordvoerder.