Vinted breidt uit naar Australië

De Litouwse tweedehandsmarktplaats Vinted breidt zijn internationale aanwezigheid verder uit met de officiële lancering in Australië op 1 juli. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan RetailTrends.

Hoewel de officiële introductie pas volgende maand plaatsvindt, meldde vakmedium Inside Retail dat het platform inmiddels al operationeel is en dat er al producten worden aangeboden aan Australische gebruikers.

Voor de logistieke afhandeling heeft Vinted een samenwerking gesloten met Australia Post. De postdienst zal volgens berichtgeving de komende drie jaar verantwoordelijk zijn voor de bezorging van pakketten die via het platform worden verzonden.

De uitbreiding volgt op een periode van sterke groei voor het Litouwse bedrijf. Vinted realiseerde in 2025 een omzet van 1,1 miljard euro en een bruto handelswaarde (GMV) van 10,8 miljard euro. In april bereikte het platform bovendien een waardering van 8 miljard euro na een secundaire aandelenverkoop van 880 miljoen euro.

Met de stap naar Australië zet Vinted zijn internationale expansiestrategie voort. Het platform is momenteel actief in 26 markten.