Vinted is de grootste modeverkoper in Frankrijk

Volgens een analyse van het Institut Français de la Mode (IFM) heeft het Recommerce-platform Vinted het grootste omzetvolume voor mode in Frankrijk. Daarmee staat Vinted nog voor grote spelers als Amazon of de lokale omnichannel-aanbieder Kiabi, die op de tweede en derde plaats staan. Er is rekening gehouden met online verkopers en fysieke winkels.

Volgens het rapport is de omzet uit tweedehands verkopen al 10,9 procent van de totale kledingomzet. Bij jonge consumenten in de leeftijd van 18 tot 34 jaar is het marktaandeel met 16,3 procent zelfs nog hoger. Dit duidt erop dat Recommerce in Frankrijk marktaandeel wint, aldus het instituut.

Dicht gevolgd op de vijfde plaats staat de eerste Chinese e-commerce modegigant Shein. Temu staat daarentegen nog op de 24e plaats. Volgens IFM was bijna een derde van de online kledingomzet in het eerste kwartaal echter voor Amazon, Shein en Temu. In vergelijking met de totale omzet van kleding, zowel online als offline, heeft het trio echter slechts een aandeel van zeven procent. De online omzet was 29,4 procent van de totale kledingomzet in Frankrijk.

De lage prijzen vormen de grootste aankoopstimulans. De meeste van de 15 grootste verkopers in de ranking verkopen kleding tegen spotprijzen. Daarnaast werd 36,4 procent van de kledingomzet behaald tijdens speciale verkopen en acties.

Volgens IFM worden in Frankrijk T-shirts, jeans en overhemden voor mannen het vaakst tweedehands gekocht qua hoeveelheid. Vrouwen kopen vooral jeans, T-shirts en jurken, die worden verkocht tegen gemiddelde prijzen van 33 euro, 14 euro respectievelijk 38 euro.

De Europese Recommerce-markt had vorig jaar een waarde van 94 miljard euro. Tot 2027 wordt een groei van 14 procent verwacht.