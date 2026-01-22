Vinted kondigt grote uitbreiding in de Verenigde Staten aan als antwoord op groeiende vraag

Het Europese C2C-platform Vinted maakt een definitievere sprong over de oceaan met de lancering van zijn diensten in de Verenigde Staten. De uitbreiding in de regio, te beginnen met New York, is een antwoord op de groeiende behoefte van Amerikanen aan een platform voor de verkoop van hun tweedehands artikelen.

Deze recente stap duidt op de intentie om het platform mogelijk op te schalen in de Verenigde Staten. Vinted is daar technisch gezien al sinds 2013 actief, zij het voor een kleine consumentenbasis. Eind 2025 verkende het bedrijf nieuw terrein door transacties tussen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten mogelijk te maken. Dit stelde hen in staat om over de Atlantische Oceaan te kopen en verkopen. Nu lijkt Vinted echter een meer permanente aanwezigheid in de regio na te streven. Dit gebeurt in aanloop naar een mogelijke aandelenverkoop die het bedrijf een waardering van acht miljard euro zou kunnen opleveren.

Meer permanente aanwezigheid in de VS in aanloop naar mogelijke aandelenverkoop

Adam Jay, CEO van Vinted Marketplace, zei in een verklaring: “We hebben de missie om tweedehands de eerste keuze te maken, omdat we weten dat er een enorme waarde schuilt in wat er onderin kledingkasten door het hele land ligt.” Na een brede groei in heel Europa, wil het bedrijf zich nu op de Verenigde Staten richten, aldus Jay. Hij vervolgde: “Het onderzoek toont aan dat er een reële kans is voor Amerikanen om hun garderobe te gelde te maken en de voordelen van tweedehands winkelen te ontdekken.”

Volgens onderzoek van Vinted en GWI uit januari 2026 draagt 50 procent van de Amerikanen de helft of minder van hun kledingkast. 42 procent is zich niet bewust van de doorverkoopwaarde van hun oude kleding. Het platform richtte zich voor zijn lanceringscampagne specifiek op New York. Uit een enquête bleek daar dat 56 procent van de consumenten aangeeft niet genoeg kastruimte te hebben. Bovendien heeft eenentwintig procent van de New Yorkers voor meer dan 500 dollar aan ongedragen kleding.

Wereldwijde groei stuwt omzet

Het bedrijf, met hoofdkantoor in Litouwen, ziet dan ook een kans om in te spelen op de wens van New Yorkers om op te ruimen. De stap naar de Verenigde Staten volgt vijf jaar na de lancering in Canada. Die uitbreiding werd ondersteund door een financiering van 250 miljoen euro. In 2024 haalde het vervolgens 340 miljoen euro op met een aandelenverkoop, wat het bedrijf waardeerde op vijf miljard euro. Dit bedrag kan verder stijgen, aangezien er berichten zijn over een mogelijke nieuwe aandelenverkoop van enkele honderden miljoenen euro's in 2026.

Vinted heeft de afgelopen jaren prioriteit gegeven aan de groei van zijn wereldwijde aanwezigheid. Eind 2025 breidde het uit naar Oost-Europa, na succesvolle vestiging in Ierland en Scandinavië. Dit werd gevolgd door een proef met een koppeling tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, wat een voorproefje gaf van de plannen voor de Noord-Amerikaanse regio. Dergelijke groei heeft bijgedragen aan de stabilisatie van het bedrijf. Volgens de Financial Times wordt verwacht dat de omzet voor 2025 zal stijgen tot meer dan een miljard euro, een toename van 40 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.