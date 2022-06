Vinted kondigt nieuwe organisatiestructuur aan en lanceert verzendoplossing 'Vinted Go'

Vinted komt met een nieuwe structuur voor Vinted Group om de doelstellingen en groeistrategie te ondersteunen en lanceert een eigen merk dat verzendservices aanbiedt , zo is te lezen in een persbericht.

De zogenoemde Vinted Marketplace wordt nu geleid door CEO Adam Jay, die eerder dit jaar tot het bedrijf toetrad. Thomas Plantenga wordt CEO van de overkoepelende Vinted Group.

Thomas Plantenga, CEO van Vinted Group vertelt in het persbericht: "Nu we hebben aangetoond hoe populair C2C in tweedehands is, zijn we met Vinted nieuwe manieren aan het vinden om onze missie om van tweedehands de eerste keuze te maken nog meer na te streven, terwijl we ook andere consumptiegebieden in overweging nemen om positief kunnen beïnvloeden. De veranderingen die we vandaag aankondigen, stellen ons in staat om meer gespecialiseerde proposities te ontwikkelen voor verschillende delen van de consumptiecyclus en om nieuwe expertise te ontwikkelen. Ons shipping team heeft al zoveel bereikt met het verbinden van verschillende type vervoerders en het stimuleren van leveringen aan pick-up, drop-off locaties (PUDO's), ik kijk er naar uit om te zien wat er in het volgende hoofdstuk kan worden gedaan."

Naast de nieuwe Vinted-structuur is het ook de bedoeling dat Vinted Go wordt opgericht, dat handige en meer betaalbare leveringsopties mogelijk maakt voor Vinted Marketplace en andere bedrijven. Hierbij ligt de nadruk op PUDO- locaties voor leveringsopties met lagere CO2-uitstoot dan bij bezorging aan huis. Op de langere termijn heeft Vinted de ambitie om verdere oplossingen te implementeren, die de negatieve impact van pakketbezorging op het milieu verminderen.

Vinted Go zal twee nieuwe diensten lanceren. Deze maand zal het beginnen met een selectie van eigen-branded lockers in Parijs en omgeving. Dankzij deze service kunnen Vinted-leden in Parijs voor Vinted Go kiezen als bezorgoptie voor hun aankopen, die tussen de lockers zullen worden vervoerd in elektrische voertuigen.

Daarnaast ontwikkelt Vinted Go ook een nieuw digitaal verzendplatform dat de infrastructuur van transporteurs van derden voor elk bedrijf samenbrengt en optimaliseert. Het platform moet een betere verzendervaring creëren en wordt in de komende maand gelanceerd.

Vinted Marketplace is de grootste internationale online C2C-marktplaats in Europa gewijd aan tweedehands mode. Vandaag de dag heeft Vinted Marketplace meer dan 65 miljoen leden in 16 markten in Europa en Noord-Amerika, met meer dan 300 miljoen tweedehands artikelen die op het platform worden aangeboden.