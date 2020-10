Vinted koopt Nederlandse modemarktplaats United Wardrobe

Het wereldwijde tweedehandsmode-platform Vinted kondigde dinsdag de overname aan van de Nederlandse modemarktplaats United Wardrobe, zo melden diverse bronnen waaronder Volkskrant en Emerce. Het bedrijf maakte niet bekend welk bedrag er met de overname gemoeid is.

Een belangrijke reden voor de overname is dat Vintage hiermee zijn beoogde expansie hoopt te versnellen. De Nederlandse CEO van de kopende partij Thomas Plantenga licht aan Emerce toe dat het lastig is om goede mensen te vinden, die nodig zijn om verder te groeien. Bij Vinted zijn op dit moment dertig mensen werkzaam.

“We kennen het United Wardrobe-team al een tijdje en hebben enorm veel respect voor hun indrukwekkende groeitraject, hun passie en ondernemersgeest”, zegt Plantenga in een persbericht. “We delen hetzelfde ethos en dezelfde missie: tweedehands mode wereldwijd de eerste keuze maken. Samen kunnen Vinted en United Wardrobe sneller opschalen, waardoor onze expansie naar nieuwe markten wordt verdubbeld, en een uniek product leveren aan onze ledengemeenschap in heel Europa.”

Naam United Wardrobe zal verdwijnen

Sjuul Berden, CEO van United Wardrobe, COO Maud Behaghel en CTO Thijs Slijkhuis zullen leidinggevende functies op zich nemen in het gecombineerde bedrijf en helpen om uitbreiding naar nieuwe markten te stimuleren en te versnellen. United Wardrobe wordt geïntegreerd in de Vinted-business en blijft gevestigd in Utrecht. De naam United Wardrobe zal binnenkort verdwijnen. Vinted begint direct met de migratie van de vier miljoen geregistreerde leden van de Nederlandse modemarktplaats. Verkopers die meegaan, hoeven geen tien procent verkoopcommissie meer te betalen, want bij Vinted betaalt de koper.

Vinted, dat in 2008 begon als marktplaats voor kleding in Litouwen en inmiddels gewaardeerd wordt op meer dan een miljard euro, zette in augustus 2019 zijn eerste stappen op de Nederlandse markt. In november dat jaar haalde het bedrijf 128 miljoen venture capital op. Met de overname van United Wardrobe zet het bedrijf een volgende stap richting marktleiderschap in Nederland. Vinted telt momenteel dertig miljoen geregistreerde leden in elf markten, waaronder meer dan een miljoen in Nederland.