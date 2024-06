Vinted moet duidelijk over prijzen en voorwaarden zijn en geeft daar gehoor aan

Vinted moet consumenten duidelijker informeren over prijzen en voorwaarden, zo klonk het oordeel van de Europese Commissie en consumentenwaakhonden, en daar geeft het bedrijf gehoor aan. Vinted moet onder meer duidelijker de totale kosten van de bestelling vermelden en hoe consumenten hun geld terug kunnen vragen als een bestelling niet aankomt.

Het tweedehands verkoopplatform voegde automatisch een vergoeding voor de aankoop toe bij het uitchecken, zonder dat consumenten hiervoor werden geïnformeerd. De Europese Commissie en de toezichthouders ontvingen hier klachten over en gingen in gesprek met Vinted.

Vinted heeft inmiddels verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft het onder meer misleidende advertenties verwijderd waarbij het leek alsof een aankoop op Vinted gratis was, attendeert het consumenten nu duidelijker over het kopersbeschermingsbeleid en is het duidelijker over het recensiebeleid van Vinted.

Het tweedehands verkoopplatform was het echter niet eens met het verzoek om consumenten aan het begin van het aankoopproces te informeren over leveringskosten, deelt de Europese Commissie. Als Vinted geen gehoor geeft aan dit verzoek, kan de Consumer Protection Cooperation (CPC) Network overgaan tot handhavingsacties. De CPC zal Vinted’s website en de app dan ook in de gaten houden.