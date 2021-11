Vinted onder de loep bij Europese privacywaakhonden voor opvragen scans id-kaarten

Privacytoezichthouders uit Frankrijk, Litouwen en Polen zijn een onderzoek gestart naar resale-platform Vinted. Dat blijkt uit een bericht van CNIL, de Franse privacywaakhond.

Aanleiding voor het onderzoek is een significant aantal klachten van verkopers op het platform, die een scan van hun identiteitsbewijs moeten opsturen als zij het geld voor hun verkopen willen ontvangen. De privacytoezichthouders gaan onderzoeken of dat beleid in lijn is met internationale privacywetgeving. Daarnaast kijken ze ook naar de procedures van Vinted met betrekking tot het blokkeren van accounts en het opslaan van gebruikersgegevens.

Vinted is oorspronkelijk afkomstig uit Litouwen. Om die reden neemt de Litouwse privacywaakhond de leiding in het onderzoek, aldus CNIL. Tegelijkertijd is Vinted actief in meerdere Europese landen, waaronder ook de Benelux. In samenwerking met het European Data Protection Board (EDPB) is daarom een internationale onderzoeksgroep op het vraagstuk gezet.