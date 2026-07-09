Vinted onderdeel van coalitie die European Media Marketplace lanceert

Vinted is toegetreden tot een coalitie van Europese bedrijven uit de media-, telecom-, retail- en advertentietechnologiesector. Samen lanceren ze een nieuw initiatief: de European Media Marketplace.

Het initiatief, gelanceerd op 7 juli, beoogt een verandering in de manier waarop adverteerders, bureaus en uitgevers campagnes activeren en met elkaar in contact komen via het open web in Europa. Tot de eerste oprichters van het initiatief behoren T Advertising Solutions, Equativ, Experian, Lastminute.com, Leboncoin en Kleinanzeigen, Orange Advertising, Vinted, Virgin Media O2 en Vodafone.

De European Media Marketplace richt zich op het overwinnen van de fragmentatie in media-inkoop, doelgroepdata en campagneactivering over verschillende landen, kanalen en platforms.

De marketplace is geen alliantie van uitgevers of data. Het verbindt media-eigenaren, betrouwbare first-party data en AI-gedreven activering via één enkel framework. Hierdoor kunnen campagnevoerders en adverteerders campagnes activeren via connected tv, video, display, native advertising en retailmedia.

Als alternatief voor gesloten advertentie-ecosystemen is de European Media Marketplace gebouwd op samenwerking, privacy en interoperabiliteit, waarbij de belangen van uitgevers centraal staan. Mediapartners behouden de volledige controle over hun inventaris, data en commerciële strategie, terwijl adverteerders profiteren van een eenvoudigere campagneactivering, duidelijkere rapportages en betere resultaten.

De nieuwe marketplace vermindert het aantal tussenpersonen tussen adverteerders en doelgroepen. Hierdoor blijft meer waarde behouden binnen het eigen media- en data-ecosysteem van Europa. Dit ecosysteem omvat uitgevers, CTV-platforms, omroepen, telecombedrijven, retailers en data-eigenaren. Tegelijkertijd krijgen merken toegang tot betrouwbare doelgroepen in premium omgevingen op het open web.

“Dagelijks gebruiken miljoenen mensen in 25 markten in Europa Vinted om tweedehands mode en consumentengoederen te kopen en verkopen. Dit geeft ons een uniek inzicht in onze leden en hun behoeften in heel Europa,” aldus Satya Vinnakota, directeur advertenties bij Vinted, in een verklaring over de toetreding tot de coalitie.

“Onze deelname als oprichtende partner aan de European Media Marketplace stelt ons in staat om dat inzicht om te zetten in meetbare, transparante waarde voor merken, terwijl we het beheer over de data van onze leden behouden.”

De nieuwe marketplace wordt in eerste instantie gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië, met andere markten in de planning. De verwachting is dat wereldwijde adverteerders die zich hebben geregistreerd, vanaf september 2026 beginnen met de voorbereidingen voor de lancering van omnichannel-campagnes in heel Europa via het platform.