Vinted op nummer één als cross-border duurzame marktplaats

Marktplaats Vinted staat prompt op nummer één in de top honderd van cross-border duurzame marktplaatsen actief in Europa. Dit meldt Cross-Border Commerce Europe in de tweede editie van de ‘Top 100 Cross-Border Sustainable Marketplace Europe’.

Het rapport houdt rekening met alle soorten online platforms, van business-to-consumer en business-to-business tot consumer-to-consumer en peer-to -peer. Vinted wordt in de lijst gevolgd door Ebay, Vestiaire Collective, StockX, Depop, Artpal, Etsy, Rubylane, Amazon en Spoonflower. “De top tien wordt duidelijk gedomineerd door consumer-to-consumer tweedehands marktplaatsen,” aldus het rapport.

Cross-Border Commerce Europe meldt in het bericht dat tegen 2030 de wederverkoop resale markt twee keer zo groot zal zijn als de fast fashion markt. “Tegen het einde van dit decennium zal de tweedehandsmode de fast fashion overstijgen en zal het resale segment de tweedehandsmarkt aanvoeren.” Het rapport meldt dat marktplaatsen op dit moment een aandeel ongeveer 50 procent van de cross-border b2c en c2c-aankopen van consumentengoederen in Europa. Verdere ondersteuning van de uitspraak dat tweedehandsmode fast fashion zal overstijgen wordt echter niet gegeven.