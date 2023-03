Vinted presenteert resultaten van eerste uitvoerige uitstootanalyse

Met het kopen van tweedehands kleding via Vinted ten opzichte van een nieuw kledingstuk kan uitstoot van broeikasgassen worden bespaard. Gemiddeld scheelt de aanschaf van een kledingstuk via het online platform voor tweedehands kleding het equivalent van 1,8 kilogram CO2, zo is te lezen in een emissierapport dat Vinted vanochtend publiceerde. Ter vergelijking: 1,8 kilogram CO2 staat gelijk aan de uitstoot van ongeveer vijftien kilometer autorijden.

Vinted liet de analyse van de eigen uitstoot uitvoeren door Vaayu, een bedrijf dat software ontwikkelt die de uitstoot van broeikasgassen door een bedrijf automatisch kan berekenen. Het rapport is gebaseerd op cijfers uit 2021. Vaayu maakte daarbij gebruik van informatie uit ruim een half miljard Vinted-transacties en een enquête die werd beantwoord door circa 350 duizend Vinted-leden uit Europa en het Verenigd Koninkrijk. Wereldwijd heeft Vinted circa tachtig miljoen leden, verspreid over achttien markten.

Uitstoot van productie tot transport en verpakkingsmaterialen

Bij het berekenen van de uitstoot werd rekening gehouden met de uitstoot veroorzaakt door de productie van items die op Vinted worden verkocht, de uitstoot die een gevolg is van het gebruik van verpakkingsmateriaal en het transport van kledingstukken en de uitstoot van de eigen operaties van Vinted. Tot slot werd onderzocht in hoeverre de aankoop van kledingstukken via Vinted de aanschaf van nieuwe kledingstukken daadwerkelijk vervangt.

Gemiddeld verving 39 procent van de Vinted-transacties de aankoop van een nieuw artikel, zo staat in het rapport. Lang niet alle Vinted-aankopen zorgen er dus voor dat er minder nieuwe producten worden gekocht: deels vormen de Vinted-producten een aanvulling op elders aangeschafte producten. Dat vervangingspercentage werd meegenomen in de uitstootberekening.

Het vervangingspercentage van 39 procent wijst ook in de richting van een potentieel negatief effect dat Vinted heeft op consumenten, zo staat in het rapport. Dat effect is overconsumptie. Omdat de prijzen op Vinted relatief laag zijn en het aankoopproces gemakkelijk is, doen consumenten er ook impulsaankopen.

In totaal werd in 2021 de uitstoot van 453 kiloton CO2-equivalent vermeden door aankopen via Vinted, concludeert Vaayu. “We kunnen trots zijn dat ons platform in 2021 een aanzienlijke netto CO2-besparing heeft opgeleverd ten opzichte van de aanschaf van nieuwe items,” zegt Marianne Gybels, senior directeur duurzaamheid bij Vinted, in een persbericht. “We zien ook ruimte voor verbetering en daar gaan we ons op richten in onze toekomstige klimaatstrategie. In de tussentijd zullen we onze leden aanmoedigen om te blijven kiezen voor koopgedrag dat de waarde van kleding weerspiegelt en helpt om die langer in omloop te houden.”