Vinted streeft naar waardering van 8 miljard euro in aanloop naar aandelenverkoop

Resaleplatform Vinted heeft naar verluidt een waardering van acht miljard euro op het oog. Dit is in aanloop naar een geplande aandelenverkoop die mogelijk enkele honderden miljoenen euro's waard is.

Volgens bronnen van de Financial Times (FT) voert het bedrijf naar verluidt voorbereidende gesprekken over de verkoop van bestaande aandelen in een transactie die volgend jaar van start zou kunnen gaan. De krant merkte op dat de gesprekken zich nog in een vroeg stadium bevinden en er nog geen waardering is vastgesteld.

Vinted wilde geen commentaar geven op de berichten.

In oktober 2024 haalde het bedrijf voor het laatst nieuwe investeerders binnen. Met een aandelenverkoop werd 340 miljoen euro veiliggesteld, wat de waardering op vijf miljard euro bracht.

De transactie volgde op een snelle groei van het platform. Het bedrijf breidde uit in zowel bestaande als nieuwe markten en lanceerde daarnaast een verificatiedienst en nieuwe productcategorieën.

In het rapport stelde de FT dat de omzet van Vinted dit jaar naar verwachting met veertig procent zal stijgen tot meer dan een miljard euro. Dit is een stijging ten opzichte van de 813 miljoen euro in 2024. De netto-omzet is vorig jaar naar verluidt ongeveer verviervoudigd tot 76,7 miljoen euro.