Vinted werkt samen met Brenger voor bezorging van grote items

Online modemarktplaats Vinted kiest Brenger als bezorgpartner voor grote artikelen in Nederland en België. Dit maakt Derk van der Have, CEO en oprichter van Brenger, vandaag bekend op zijn LinkedIn-pagina.

Alle tweedehands producten die niet in een doos passen, kunnen nu gekocht en verkocht worden op Vinted, inclusief bezorging door Brenger. "Deze samenwerking sluit perfect aan bij onze missie om het kopen en verkopen van grote artikelen makkelijker en duurzamer te maken. Het is een nieuwe stap in de richting van het mainstream maken van circulair winkelen," aldus Van der Have.

Brenger is een Nederlands transportplatform dat is opgericht in 2016 door Wisse Koedam en Derk van der Have. Het platform richt zich op het efficiënt vervoeren van grote spullen. Brenger werkt met een netwerk van professionele koeriers die vaak al een route in de buurt van de afleverlocatie hebben, waardoor het transport efficiënter en voordeliger is dan traditionele koeriersdiensten. Het bedrijf werkt ook samen met Marktplaats.