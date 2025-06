VivaTech 2025: AI tegen namaak en voor mobiliteit van slechtzienden

Parijs - Robots, systemen voor het opsporen van namaak en navigatiesystemen voor slechtzienden op basis van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) behoren tot de innovaties die in de schijnwerpers staan op de VivaTech-beurs, die tot zaterdag in Parijs plaatsvindt.

AI tegen namaak

Zou u het verschil kunnen zien tussen een Lacoste T-shirt en een namaakversie met het beroemde krokodillenlogo? Dat is de inzet van de Franse start-up Vrai AI, waarvan het kunstmatige intelligentie-model namaakproducten kan herkennen aan de hand van de analyse van een foto.

"AI kan de microfouten detecteren" die worden gemaakt door de fabrikanten van namaak, of het nu gaat om confectiekleding, bankbiljetten of zelfs malariamedicijnen, legt Hugo Garcia-Cotte, medeoprichter van de start-up, uit aan AFP.

"Het is betrouwbaarder dan mensen", beweert hij. Het merk Lacoste test deze oplossing sinds november intern. De oplossing is ook interessant voor de douanediensten van landen zoals Kameroen en Senegal.

Verbeterde schoenen

Hij past in een schoen en geeft trillingen af. In combinatie met een app op de telefoon is de innovatie van de Japanse start-up Ashirase een hulpmiddel voor slechtzienden om zich te verplaatsen.

"We gebruiken AI voor een nauwkeurige positionering, door de gegevens van de sensoren van het apparaat te combineren met de locatiegegevens van de smartphone", benadrukt Ryohei Tokuda, hoofd ontwikkeling. Gebruikers hoeven alleen hun bestemming te programmeren en zich door de trillingen te laten leiden. Ashirase, dat wordt ondersteund door autofabrikant Honda, heeft zijn product al in Japan gelanceerd en wil vanaf september uitbreiden naar Europa, met name Duitsland.