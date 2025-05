VK en EU sluiten handelsovereenkomst, toekomst van textiel nog onzeker

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben een nieuwe overeenkomst bekrachtigd die bedoeld is om “de import en export van voedsel en drank te vereenvoudigen”. Het is echter nog niet bekend wat de impact op de textielindustrie zal zijn.

Volgens een persbericht van de Britse regering behandelt de deal, die tot stand is gekomen na “uitgebreide onderhandelingen” gedurende de afgelopen zes maanden, zowel sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SFM) als emissiehandelssystemen.

Hoewel sommige routinecontroles op dierlijke en plantaardige producten volledig worden afgeschaft, “waardoor de bureaucratie die bedrijven belast wordt verminderd”, zijn de twee regio's ook overeengekomen om nauwer samen te werken op het gebied van emissies door hun respectieve emissiehandelssystemen te koppelen.

Hierdoor hoopt de Britse regering “de energiezekerheid van het Verenigd Koninkrijk te verbeteren en te voorkomen dat bedrijven worden getroffen door de koolstofbelasting van de EU die volgend jaar ingaat – die 800 miljoen pond rechtstreeks naar de begroting van de EU zou hebben gestuurd”.

Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds de Brexit te maken gehad met een daling van 21 procent in de export naar de EU en een daling van 7 procent in de import. Door de nieuwe deal stelt de regering echter dat de twee maatregelen “naar verwachting tegen 2040 bijna 9 miljard pond aan de Britse economie zullen toevoegen”.

Hoewel de overeenkomst een veelbelovende stap is in een langdurig proces, wachten de textielindustrieën van beide regio's op verdere deals die de handel in kleding en schoeisel zullen bepalen.

Dit is vooral noodzakelijk gezien de impact die de Brexit heeft gehad op de Britse luxe-industrie. Een studie gepubliceerd door Walpole op 19 mei onthulde dat de luxe-export van de EU naar het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 43 procent lager was dan zonder de Brexit het geval zou zijn geweest.

De Britse luxeorganisatie zei dat bedrijven in deze sector te maken hebben met uitdagingen zoals vertragingen in de export, nieuwe certificeringseisen, douanecomplexiteit en inconsistente handhaving, wat ertoe leidt dat sommigen de regio verlaten, verliezen absorberen of operationele onzekerheid ervaren.

Het Verenigd Koninkrijk heeft bevestigd dat het de gesprekken met de EU zal voortzetten over de details van verdere toezeggingen die in het manifest van de regering zijn gedaan.