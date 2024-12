VK: Verkopen in de retail dalen in november ondanks kortingen

Het totale aantal verkopen in de retail in discretionaire bestedingscategorieën daalde in het Verenigd Koninkrijk met 5,8 procent in november, volgens de nieuwste High Street Sales Tracker van BDO. De verkoopprestaties waren bijzonder slecht online, met een daling van 7,8 procent. De winkelverkoop daalde met 5,5 procent, waarbij de modesector een daling van 8,0 procent noteerde ten opzichte van november 2023.

Sophie Michael, Hoofd Retail en Groothandel bij BDO, gaf commentaar: "Deze resultaten zijn desastreus voor de detailhandel, met nog maar één maand te gaan van het zogenaamde 'Gouden Kwartaal'. Ondanks de hype rond evenementen zoals Black Friday en Cyber Monday, hebben we gedurende het grootste deel van november zware en langdurige kortingen gezien, maar dit heeft er niet toe geleid dat consumenten meer zijn gaan uitgeven."

Het laatste rapport van BDO toont een negatieve verkoopgroei, zowel in de winkel als online, vergeleken met een slechte prestatie in november 2023, toen de totale verkoop met 0,3 procent daalde.

Kernpunten (vergeleken met november 2023):

De totale like-for-like-verkoop daalde met 5,8 procent, het slechtste resultaat sinds januari 2021

De online verkoop in alle drie de categorieën (mode, woonartikelen en lifestyle) daalde met 7,8 procent, het slechtste resultaat sinds maart 2022

De winkelverkoop daalde met 5,5 procent, het slechtste resultaat sinds februari 2021