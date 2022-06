VN: Stijgende kosten goederenvervoer zullen 1,6 procent bijdragen aan wereldwijde inflatie

Stijgende kosten van goederenvervoer zullen volgens een rapport van de Verenigde Naties (VN) 1,6 procent bijdragen aan wereldwijde inflatie. De VN voerde een simulatie uit waarbij de verhoogde vrachtkosten van de afgelopen jaren werden doorberekend. Ze gesuggereerde op basis hiervan ook dat de invoerprijzen wereldwijd met gemiddeld 11,9 procent zullen stijgen.

De oorlog in Oekraïne oefent op verschillende manieren invloed uit op vervoersprijzen. “Voor de handelspartners van Oekraïne moeten veel goederen nu van verder weg worden verkregen. Dit heeft de vraag naar schepen wereldwijd doen toenemen en de kosten van de scheepvaart over de hele wereld doen stijgen”, zo staat er in het rapport vermeldt.

De door de oorlog verhoogde energieprijzen zorgden daarnaast dat “eind mei 2022 de gemiddelde prijs voor ‘zeer laagzwavelige stookolie’ (VLSFO) wereldwijd met 64 procent steeg ten opzichte van het begin van het jaar.” Als gevolg hiervan zijn “de gemiddelde brandstoftoeslagen die door containerrederijen worden aangerekend sinds het begin van de oorlog met bijna 50 procent stegen.”

Ook effecten van de coronacrisis zouden volgens het rapport tot vandaag de dag doorspelen. Zo oefenden hernieuwde virusinfecties in sommige delen van de wereld tot in elk geval eind vorig jaar hun invloed uit. Ook zorgde een initiële dip in de handel aan het begin van de crisis die gevolgd werd door een snelle piek door een opleving in de e-commerce voor een verhoogde druk op de bevoorradingsketens.

Hoewel er vermeldt wordt dat de gestegen kosten een uitdaging vormen voor alle handelaars, wordt benadrukt dat dit vooral geldt voor de kleinere ondernemingen, die de kosten minder goed zouden kunnen opvangen.