Voetbalshirts als omzetdrijver – retailers rekenen op WK-effect

Ondanks de consumentenflauwte hopen de grote sportretailers in Duitsland op een boom door het wereldkampioenschap voetbal. Het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, dat op 11 juni begint, verbetert de sfeer en stimuleert de verkoop van shirts, fanartikelen en teamsportuitrusting. Dit is de unanieme melding van de drie branchegiganten Intersport, Sport 2000 en Decathlon.

“De consumentenstemming bevindt zich op een dieptepunt van drie jaar. Wij gaan ervan uit dat dit grote toernooi voor positieve impulsen zorgt”, aldus Intersport-directeur Alexander von Preen tegen het Duitse persbureau. In tijden waarin er weinig te lachen valt, zijn er volgens hem twee fenomenen in de retail waar te nemen: “Enerzijds kopen mensen kleurrijkere kleding. Anderzijds zoeken ze afleiding. Ze willen uit hun dagelijkse routine breken en zoeken de gemeenschap met anderen op.”

Grote sportevenementen zoals het WK voetbal bieden veel mensen deze afleiding. Daarom is er in de winkels meer dan alleen het product, zoals bijvoorbeeld public viewings. “Als het Duitse elftal goed speelt, werkt dat. Daar ben ik heilig van overtuigd”, aldus von Preen.

Retailers rekenen op omzetplus

Ook Sport 2000 uit Mainhausen verwacht extra omzet. Dergelijke toernooien hebben een fundamenteel positief effect op het consumentenvertrouwen en de omzet, aldus Björn Endter, hoofd teamsport van de retailgroep. “Ervaring leert dat een WK-jaar bijdraagt aan een omzetplus van twee procent van onze totale omzet.” In het teamsportsegment is zelfs een groei van ongeveer tien procent mogelijk. Volgens Endter nemen de bezoekersfrequentie en de koopimpulsen toe naarmate het toernooi dichterbij komt.

Decathlon verwacht eveneens meer klanten in de winkels en in de onlineshop. “Een sportevenement van deze omvang fungeert ervaringsgericht als een katalysator”, meldt het bedrijf vanuit zijn Duitse hoofdkantoor in Plochingen. “Het enthousiasme voor het toernooi creëert een positieve basissfeer, die zich doorgaans vertaalt in een merkbare omzetstijging.”

Opnieuw honderdduizenden shirts verkocht?

De grootste profiteurs zijn fanartikelen, teamsporttextiel en voetballen. De bedrijven richten veel aandacht op de verkoop van shirts: tijdens het Europees Kampioenschap 2024 in Duitsland verkochten de circa 700 Intersport-retailers alleen al een half miljoen shirts. Decathlon en Sport 2000 noemden destijds geen cijfers, maar spraken ook van zeer hoge verkoopcijfers.

De verkoop werd destijds enorm gestimuleerd door het roze uitshirt van het Duitse elftal. Het raakte een gevoelige snaar bij de klanten en was tijdelijk uitverkocht. “Het shirt blijft het middelpunt van zo'n toernooi”, aldus een woordvoerster van Decathlon. Na het succes van 2024 blijven fans op zoek naar gedurfde en innovatieve ontwerpen. Shirts zijn allang ‘geen pure stadionoutfit meer, maar een modestatement’.

Intersport-directeur von Preen verwacht dat er, afhankelijk van het verloop van het WK, in totaal evenveel shirts verkocht zullen worden als twee jaar geleden. Bij de shirts van het Duitse team verwacht hij echter een andere verdeling tussen thuis- en uitshirts. Het witte thuisshirt verkoopt tot nu toe aanzienlijk beter dan in 2024, aldus de directeur van de inkoopcoöperatie uit Heilbronn. Maar ook het donkere uitshirt met de lichtblauwe elementen wordt al zeer goed ontvangen.

Sport 2000 meldt een succesvolle verkoopstart van de DFB-shirts, die aan de verwachtingen voldoet. “Voor het huidige toernooi rekenen we daarom op een stabiel, hoog verkoopniveau, maar zonder een vergelijkbaar speciaal effect als bij het EK 2024”, klinkt het. Er is echter hoop op een effect doordat dit voorlopig de laatste WK-shirts van het Duitse nationale elftal zijn. Vanaf 2027 is Nike de kledingsponsor van de bond.

Miljardenmarkt in Duitsland

De sportretailmarkt in Duitsland is een miljardenmarkt en zeer competitief. De branche profiteert nog steeds van een trend richting gezondheid en sport. Marktleider is Intersport, gevolgd door Sport 2000. Op afstand volgt Decathlon.

De Fransen willen hun marktpositie in Duitsland echter uitbreiden en openen volop nieuwe filialen. Maar ook de twee samenwerkingsverbanden van zelfstandige sportretailers breiden uit. Net zoals Decathlon naar de binnensteden trekt, zet Intersport nu bijvoorbeeld in op veel grotere winkels. Deze moeten gezinnen en meer prijsbewuste klanten aanspreken. Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt door gaten in de markt, bijvoorbeeld door het verdwijnen van modewinkels en warenhuizen met sportassortimenten.