Jack Wolfskin in Chinese handen: Overname door Anta Sports aangekondigd

De Duitse outdoorleverancier Jack Wolfskin krijgt een nieuwe eigenaar. De Amerikaanse bedrijvengroep Topgolf Callaway Brands Corp. heeft donderdag bekendgemaakt dat ze het merk wil verkopen aan het Chinese sportartikelenconcern Anta Sports Products Limited.

Samenvatting Jack Wolfskin, een Duits outdoor merk, wordt mogelijk verkocht aan het Chinese sportartikelenconcern Anta Sports Products Limited.

De basiskoopprijs bedraagt 290 miljoen Amerikaanse dollar, maar dit bedrag kan nog worden aangepast.

Topgolf Callaway Brands Corp. verkoopt Jack Wolfskin om zich sterker te concentreren op de kernactiviteiten en de financiën te versterken.

Een overeenkomst is naar verluidt al ondertekend. Deze voorziet in een basiskoopprijs van 290 miljoen Amerikaanse dollar (261 miljoen euro). Dit bedrag kan echter nog worden aangepast. Volgens de huidige eigenaar zal de transactie tegen het einde van het tweede kwartaal of aan het begin van het derde kwartaal worden afgerond. De transactie is nog onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen van de mededingingsautoriteiten.

Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, gevestigd in Idstein, is sinds 2019 eigendom van Callaway. Destijds betaalde het concern nog 476 miljoen Amerikaanse dollar aan een groep financiële investeerders voor de overname van het merk.

Topgolf Callaway wil zich sterker concentreren op de kernactiviteiten en de financiën versterken

Chip Brewer, de President en CEO van Topgolf Callaway Brands, legt uit waarom de bedrijvengroep nu weer afstand wil doen van Jack Wolfskin. “Deze verkoop zal ons in staat stellen ons sterker te concentreren op onze kernactiviteiten en onze middelen te optimaliseren”, verklaarde hij in een statement. “Belangrijk is ook dat de inkomsten onze balans en liquiditeit verder verbeteren en onze financiële flexibiliteit versterken in de aanloop naar de geplande scheiding van Topgolf van onze kernactiviteiten.”

De mogelijke financiële gevolgen van de verkoop voor de jaarprognoses werden door het concern niet gekwantificeerd. Er wordt echter verwacht dat Jack Wolfskin in het lopende boekjaar een omzet van ongeveer 325 miljoen euro zal realiseren en een gecorrigeerde winst voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) van ongeveer twaalf miljoen euro, aldus een verklaring.